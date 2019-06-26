Опрос социологов: каждый десятый россиянин сталкивался с пытками

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного по заказу правозащитной организации "Комитет против пыток", которые приводит "Коммерсантъ".

75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания.

Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на их родственников. При этом в половине случаев к ним также применялись пытки.

Около 60 процентов опрошенных считают пытки недопустимыми, но только треть из них заявили, что готовы отстаивать свои права.

Почти 30 процентов допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление. 39 процентов респондентов считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.

Эти цифры — пугающее подтверждение того, что сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к задержанным, и применяют его нередко, отмечают эксперты"Левада-центра". Юрист "Комитета против пыток" Дмитрий Казаков, комментируя результаты опроса социологов, обратил внимание на то, что почти половина опрошенных считает пытки исключительным явлением. А "в действительности это скорее обычная практика", отметил правозащитник.

Полная ликвидация насилия — это утопия, считает Казаков, но его минимизация реальна. Для этого, по его мнению, нужны проведение эффективного официального расследования всех жалоб на пытки, неотвратимость наказания для виновных, неприятие пыток в обществе.