Учёные заявили, что из-за токсинов воду из Байкала пить уже нельзя

Рост концентрации токсинов в Байкале привёл к тому, что вода из озера перестаёт соответствовать санитарным нормам и её уже нельзя пить. Об этом на Всероссийском водном конгрессе заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, сообщает "РИА Новости".

По словам учёного, в Байкале уже до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины. Как заявил Федотов, пить такую воду уже нельзя. Он отметил, что по мелководью озера практически повсеместно распространилась водоросль спирогира, которая меняет экосистему Байкала, к примеру, приводя к исчезновению байкальских губок.

Площадь распространения спирогиры на Байкале продолжает расти, а в некоторых местах на берегу озера водоросль цветёт уже круглый год, сообщил Федотов. Кроме того, учёный отметил, что дым от постоянных лесных пожаров вблизи Байкала "поставляет" в водную экосистему большое количество биогенного компонента – аммония.

Накануне в Кремле предложили ограничить поток туристов на Байкал. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. По словам Иванова, бытовые отходы от туристов на Байкале растут "непомерными темпами", а на берегу озера, "как грибы", появляются новые гостиницы, и ни одна из них, как заявил чиновник, не строится с очистными сооружениями. Руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков, комментируя заявление Иванова, отметил, что гораздо большей проблемой для Байкала являются загрязнения от почти 90 населенных пунктов, находящихся поблизости, но в которых нет очистных сооружений.