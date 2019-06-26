Суд арестовал обвиняемого в отравлении десятков москвичей

Суд в Москве арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, которого обвиняют в отравлении и грабеже десятков жителей столице. Его обвиняют по статьям о грабеже, краже и разбое. Об этом сообщает "Медиазона".

Сабанов признал свою вину только в хищении имущества. Полиция Москвы завела семь уголовных дел в отношении обвиняемого. Полицейские установили 11 потерпевших от действий Сабанова.

24 июня издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий злоумышленника, который знакомился с прохожими в Москве, угощал их отравленным напитком, а затем избивал или грабил. Некоторые из пострадавших впадали в кому. Вчера МВД объявило о задержании подозреваемого. По информации СМИ, в совершении преступлений подозревают 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова.

По данным издания "Открытые медиа", Сабанов в прошлом служил во внутренних войсках МВД. Он также проучился два года в филиале университета МВД, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать молодого человека. Находясь уже в Москве, он пытался устроиться на работу в полиции, но помехой якобы оказалось отсутствие у него московской прописки.