НАТО не ответит зеркально после выхода России из договора о ракетах

НАТО не будет отвечать зеркально в случае выхода России из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил глава военно-политического союза Йенс Столтенберг. Он уточнил, что действия НАТО будут оборонительными и размещать ядерные ракеты в Европе союз не планирует.

По словам Столтенберга, в рамках программы ядерного сдерживания участники встречи в Брюсселе договорились о совместных военных учениях, а также развитии систем воздушной и противоракетной обороны.

СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. С 1988 года в Европе не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от пятисот до пяти с половиной тысяч километров.

В феврале США начали процедуру выхода из соглашения. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение Россией ракета "Новатор" нарушает его условия. Москва ответила зеркально и приостановила участие в договоре. В НАТО неоднократно призывали Россию к соблюдению договора и ликвидации ракет, не соответствующих соглашению.