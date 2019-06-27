Власти США нашли новую проблему в самолете "Боинг 737 MAX"

Федеральное управление гражданской авиации США выявило новый возможный риск при эксплуатации самолёта "Боинг 737 MAX". Об этом сообщает Reuters.

Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении "Боинга 737 MAX", которую пилоты обнаружили во время тестов с использованием авиасимулятора, сообщают AFP и Reuters со ссылкой на источники. По их данным, у пилотов возникали трудности с управлением самолетом после включения системы маневрирования, которая предотвращает сваливание на крыло.

Ранее сообщалось, что причиной крушения двух самолетов "Боинг 737 MAX" в Индонезии и Эфиопии были недостатки в работе именно этой системы. В середине мая в компании заявили, что полностью обновили программу.

Более 400 пилотов подали иск против Boeing. Они требуют от компании "миллионные компенсации" за сокрытие дефектов в самолётах "Боинг 737 MAX". Эти дефекты, как утверждают пилоты, привели к двум авиакатастрофам – в Эфиопии и Индонезии. Жертвами крушений стали 346 человек. Полёты этой модели Боинга приостановили до окончания расследования.