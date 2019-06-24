Пилоты подали иск против Boeing из-за дефектов в 737 MAX

Более 400 пилотов подали иск против Boeing. Они требуют от компании "миллионные компенсации" за сокрытие дефектов в самолётах Boeing 737 MAX. Эти дефекты, как утверждают пилоты, привели к двум авиакатастрофам – в Эфиопии и Индонезии. Жертвами крушений стали 346 человек.

Подавшие иск пилоты винят в этом автоматизированное программное обеспечение (MCAS), которое, по их мнению, придало самолёту "опасные аэродинамические недостатки при управлении". Пилоты заявляют, что из-за приостановки полётов Boeing 737 MAX они понесли финансовые потери и пострадали от психических расстройств. Рассмотрение иска назначено на 21 октября в Чикаго.

737 MAX – новые самолёты американской компании Boeing. После крушений в Эфиопии и Индонезии их полёты приостановили. Причиной падения лайнера, по предварительным данным, в обоих случаях стала ошибка в программном обеспечении. Корпорация утверждает, что уже исправила дефекты.