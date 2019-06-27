Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Бурятии самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку. Погибли 2 пилота

Ан-24

Смотреть комментарии

По предварительным данным, у самолёта в воздухе отказал один из двигателей

В Бурятии в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Погибли два пилота. Пострадали 22 человека, семеро госпитализированы, сообщили ТАСС в медицинских службах региона.

По предварительным данным, у самолёта в воздухе отказал один из двигателей. При посадке он выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

На борту Ан-24, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе четыре члена экипажа. Спасены 42 взрослых и один ребенок, сообщил представитель главы республики.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

В авиакомпании "Ангара" не комментируют инцидент. По предварительным данным, Ан-24 выпущен в 1977 году, в парке "Ангары" находился с 2013 года.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG