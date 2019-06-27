В Бурятии самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку. Погибли 2 пилота

В Бурятии в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Погибли два пилота. Пострадали 22 человека, семеро госпитализированы, сообщили ТАСС в медицинских службах региона.

По предварительным данным, у самолёта в воздухе отказал один из двигателей. При посадке он выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

На борту Ан-24, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе четыре члена экипажа. Спасены 42 взрослых и один ребенок, сообщил представитель главы республики.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

В авиакомпании "Ангара" не комментируют инцидент. По предварительным данным, Ан-24 выпущен в 1977 году, в парке "Ангары" находился с 2013 года.