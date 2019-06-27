Библиотека в Москве ограничила доступ к изданной при поддержке Сороса книге

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы (ВГИБЛ) ограничила доступ к первому изданию книги профессора Российского государственного гуманитарного университета Андрея Юрганова "Категории русской средневековой культуры", которая была выпущена при поддержке Фонда Сороса. Об этом сообщает издание Colta со ссылкой на пресс-службу библиотеки

Кроме того, издание книги удалено из электронного каталога библиотеки. Чтобы его получить, нужно обосновать в заявлении, почему это необходимо. Пресс-служба ВГБИЛ отметила, что такая практика применяется в отношении книг, изданных при содействии "нежелательных организаций". При этом второе издание "Категории русской средневековой культуры" можно получить безо всяких ограничений.

О том, что в библиотеке иностранной литературы ограничили доступ к первому изданию его книги, в начале июня сообщил сам Юрганов. Он утверждал, что книгу перенесли в отдел специального хранения. Однако в библиотеке заявили, что у них такого отдела нет.