Артёма Лоскутова оштрафовали за плакат на акции против репрессий

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей новосибирского художника и идеолога Монстрации Артёма Лоскутова за плакат "Мусора хуже говна". С ним он был задержан на митинге против политических репрессий и цензуры в СМИ 23 июня. Ему вменяли нахождение на акции протеста с плакатом, не соответствующим заявленной тематике.
Судья посчитала, что плакат не соответствовал заявленной тематике митинга, а Лоскутов, воспользовавшись своим правом на выражение мнения, нарушил права и свободы других лиц. Его признали виновным в нарушении участником правил проведения акции. Защита ходатайствовала о прекращении административного дела.
На суде Лоскутов настаивал на том, что его плакат соответствовал теме митинга. По его словам, в рядах полиции есть преступники и он лично сталкивался с тем, что ему подбрасывали наркотики 10 лет назад. При этом, когда Лоскутова задерживали на акции в Москве 23 июня полицейские отказались назвать причину его доставления в отдел МВД. В протоколе указано, что "на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал". Однако по словам самого Лоскутова, полицейские ни разу не потребовали от него прекратить какие-либо действия. Он добавил, что будет обжаловать решение в Мосгорсуде.
Его адвокат Михаил Бирюков на суде также заявил, что плакат Лоскутова не запрещён законодательством России и поэтому участники публичных мероприятий имеют право его использовать. При этом суд отказал защите в допросе сотрудников МВД, которые задерживали художника и составляли на него протоколы.
"Содержание плаката моего подзащитного могло вызвать у полицейских чувство горечи, но оно полностью соответствовало тематике митинга", – заявил Бирюков.
Артём Лоскутов – художник из Новосибирска и автор Монстрации, шествия с абсурдистскими лозунгами. Каждый год организаторы акции из Новосибирска сталкиваются с проблемами при согласовании маршрута шествия.
- Митинг против политических репрессий и фабрикации уголовных дел в Москве прошел 23 июня на проспекте Сахарова. По разным данным, он собрал от 1800 до 3900 человек. После окончания митинга полицейские задержали шесть человек, в том числе художника Артема Лоскутова.
- В этот день, во многих российских городах также прошли митинги и пикеты, организаторы которых призывали к свободе слова или протестуют против политического произвола.
- Внимание общественности на политические статьи привлекло дело журналиста Ивана Голунова, журналиста издания Meduza. Он был задержан в Москве 6 июня по обвинению в сбыте наркотиков. Эти обвинения он отверг и заявил, что ему подбросили запрещённые вещества.В поддержку журналиста выступили его коллеги, гражданские активисты и правозащитные организации. Пикеты с требованием освободить Ивана Голунова прошли во многих городах России и в других странах мира.
- Во вторник, 11 июня, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о том, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью вины журналиста". Сейчас Голунов проходит по делу в качестве свидетеля.
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