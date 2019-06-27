Артёма Лоскутова оштрафовали за плакат на акции против репрессий

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей новосибирского художника и идеолога Монстрации Артёма Лоскутова за плакат "Мусора хуже говна". С ним он был задержан на митинге против политических репрессий и цензуры в СМИ 23 июня. Ему вменяли нахождение на акции протеста с плакатом, не соответствующим заявленной тематике.

Судья посчитала, что плакат не соответствовал заявленной тематике митинга, а Лоскутов, воспользовавшись своим правом на выражение мнения, нарушил права и свободы других лиц. Его признали виновным в нарушении участником правил проведения акции. Защита ходатайствовала о прекращении административного дела.

На суде Лоскутов настаивал на том, что его плакат соответствовал теме митинга. По его словам, в рядах полиции есть преступники и он лично сталкивался с тем, что ему подбрасывали наркотики 10 лет назад. При этом, когда Лоскутова задерживали на акции в Москве 23 июня полицейские отказались назвать причину его доставления в отдел МВД. В протоколе указано, что "на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал". Однако по словам самого Лоскутова, полицейские ни разу не потребовали от него прекратить какие-либо действия. Он добавил, что будет обжаловать решение в Мосгорсуде.

Его адвокат Михаил Бирюков на суде также заявил, что плакат Лоскутова не запрещён законодательством России и поэтому участники публичных мероприятий имеют право его использовать. При этом суд отказал защите в допросе сотрудников МВД, которые задерживали художника и составляли на него протоколы.



"Содержание плаката моего подзащитного могло вызвать у полицейских чувство горечи, но оно полностью соответствовало тематике митинга", – заявил Бирюков.





Артём Лоскутов – художник из Новосибирска и автор Монстрации, шествия с абсурдистскими лозунгами. Каждый год организаторы акции из Новосибирска сталкиваются с проблемами при согласовании маршрута шествия.