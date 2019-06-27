Следственный комитет и ФСБ пришли с обысками в группу "Рольф"

Следователи Следственого комитета при поддержке сотрудников ФСБ проводят обыски в нескольких салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщают газета "Коммерсантъ" и "Интерфакс".

В заявлении компании сказано, что следователи мешают её работе, чем создают бизнесу репутационные и имиджевые риски. "Мы фиксируем все нарушения", — цитирует "Коммерсантъ" представителя автодилера.

Следственный комитет обыски не комментирует. Основатель компании, бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Сергей Петров связал в интервью журналу Forbes работу правоохранительных органов с делом о выводе средств за границу.

"Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят", — цитирует Петрова Forbes. Бизнесмен, состояние которого издание оценивает в 900 миллионов долларов, связывает обыски со своей политической позицией или с попыткой рейдерского захвата компании. Сам он находится за границей.