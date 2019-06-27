Следственный комитет и ФСБ пришли с обысками в группу "Рольф"

Следователи Следственого комитета при поддержке сотрудников ФСБ проводят обыски в нескольких салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщают газета "Коммерсантъ" и "Интерфакс".
В заявлении компании сказано, что следователи мешают её работе, чем создают бизнесу репутационные и имиджевые риски. "Мы фиксируем все нарушения", — цитирует "Коммерсантъ" представителя автодилера.
Следственный комитет обыски не комментирует. Основатель компании, бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Сергей Петров связал в интервью журналу Forbes работу правоохранительных органов с делом о выводе средств за границу.
"Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят", — цитирует Петрова Forbes. Бизнесмен, состояние которого издание оценивает в 900 миллионов долларов, связывает обыски со своей политической позицией или с попыткой рейдерского захвата компании. Сам он находится за границей.
- Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией, — напоминает Forbes.
- Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".
- По информации издания "Фонтанка", обыски в "Рольфе" связаны с уголовным делом о выводе денег за границу по подложным документам. В этом подозревают менеджеров компании.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.