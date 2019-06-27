Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из богатейших жителей России, основателя группы "Рольф" Сергея Петрова. Его и топ-менеджмент его компании подозревают в выводе денег за границу на сумму 4 миллиарда рублей, сообщает сайт СКР. Петров, бывший депутатом Госдумы двух созывов, считает, что дело может быть связано с его политической позицией.

В четверг в офисы "Рольфа" пришли с обысками сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Бизнесмен, состояние которого журнал Forbes оценивает в 900 миллионов долларов, считает, что работа правоохранительных органов может быть связана с политикой или с попыткой рейдерского захвата компании.

Сам он находится за границей. В интервью "Ведомостям" он сообщил, что не собирается приезжать в Россию. "Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую", — сказал он.

Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 годах. В отличие от большинства коллег по парламенту, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также не участвовал в голосовании об аннексии Крыма Россией, — напоминает Forbes.

Бизнесмен входил в международный попечительский совет Московской школы политических исследований, занимавшейся проектами гражданского просвещения в России. Организация прекратила работу в 2015 году после включения в список "иностранных агентов".