Сепаратисты передадут Киеву четверых украинских военнопленных

Лидеры сепаратистов на востоке Украины согласились передать Киеву четверых украинских военнопленных.

Как сообщает ТАСС, такие договорённости были достигнуты на переговорах в Минске. На встрече с главами самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" был Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ожидается, что пленных передадут Киеву в пятницу.

Согласно списку, который опубликовал соратник Медведчука по партии Вадим Рабинович, будут освобождены Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. На подконтрольной сепаратистам территории они были приговорены к срокам от 12 до 15 лет лишения свободы за участие в боевых действиях против "ДНР" и "ЛНР".

Минские переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе возобновились в начале июня – с приходом к власти Владимира Зеленского.

О передаче военнопленных стало известно на фоне предвыборной кампании на Украине. 21 июля в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным социологов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" может занять на них второе место.