Суд приговорил бывшего генпрокурора Узбекистана к 10 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте приговорил бывшего генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова к 10 годам тюрьмы, передаёт Радио Озодлик – Узбекская служба Радио Свобода. Его обвиняли в коррупции. После отставки 67-летний чиновник занимал должность судьи Конституционного суда.

Кадыров был арестован в феврале 2018 года. Перед арестом президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назвал на совещании прокурорских работников "самыми большими ворами" и "мусором". Не называя имени, он возложил ответственность за это на Кадырова, сообщала Узбекская служба Радио Свобода.

Кроме Кадырова 26 июня суд в Ташкенте вынес приговор ещё против 11 высокопоставленных сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции. Отмечается, что один из обвиняемых, бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев, долгие годы считавшийся одной из самых влиятельных фигур в органах узбекской прокуратуры, был осуждён условно и освобождён в зале суда.