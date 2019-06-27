Суд приговорил бывшего генпрокурора Узбекистана к 10 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте приговорил бывшего генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова к 10 годам тюрьмы, передаёт Радио Озодлик – Узбекская служба Радио Свобода. Его обвиняли в коррупции. После отставки 67-летний чиновник занимал должность судьи Конституционного суда.
Кадыров был арестован в феврале 2018 года. Перед арестом президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назвал на совещании прокурорских работников "самыми большими ворами" и "мусором". Не называя имени, он возложил ответственность за это на Кадырова, сообщала Узбекская служба Радио Свобода.
Кроме Кадырова 26 июня суд в Ташкенте вынес приговор ещё против 11 высокопоставленных сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции. Отмечается, что один из обвиняемых, бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев, долгие годы считавшийся одной из самых влиятельных фигур в органах узбекской прокуратуры, был осуждён условно и освобождён в зале суда.
- После ареста Кадырова к уголовной ответственности были привлечены ещё два чиновника, занимавших после него этот пост. В феврале 2019 года возбуждено уголовное дело против Ихтиёра Абдуллаева, возглавлявшего Генеральную прокуратуру в 2015–2018 годы. Перед арестом он был главой Службы безопасности Узбекистана.
- В июне был арестован Отабек Муродов, возглавлявший ведомство с 31 января 2018-го по июнь 2019 года. 25 июня стало известно, что Муродов лишён всех званий и государственных наград.