"Соловьевские" рвутся в Европу

Россия усиливает натиск на европейских политиков, чтобы снова занять места в ПАСЕ. Среди депутатов от РФ несколько участников российских ток-шоу, в которых разжигаются ненавистнические настроения по отношению к Западу и Украине. В ПАСЕ есть те, кто продолжает сопротивляться этому вторжению. Солидарность с Украиной, которая протестует против участия России в европейском парламенте, проявляют несколько стран. Об этом - политики Леонид Гозман (Россия), Сергей Соболев (Украина), Эмануэлис Зингерис (Литва) и журналист Роман Цимбалюк (Украина). Ведущая Елена Рыковцева.