Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

"Соловьевские" рвутся в Европу

Думцы: Петр Толстой, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий. Первый и последний - делегаты РФ в ПАСЕ

Смотреть комментарии

Леонид Гозман, Роман Цимбалюк, Эмануэлис Зингерис, Сергей Соболев о сопротивлении отдельных европейских делегаций присутствию РФ в ПАСЕ

Россия усиливает натиск на европейских политиков, чтобы снова занять места в ПАСЕ. Среди депутатов от РФ несколько участников российских ток-шоу, в которых разжигаются ненавистнические настроения по отношению к Западу и Украине. В ПАСЕ есть те, кто продолжает сопротивляться этому вторжению. Солидарность с Украиной, которая протестует против участия России в европейском парламенте, проявляют несколько стран. Об этом - политики Леонид Гозман (Россия), Сергей Соболев (Украина), Эмануэлис Зингерис (Литва) и журналист Роман Цимбалюк (Украина). Ведущая Елена Рыковцева.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG