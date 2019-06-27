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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года

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Совет Европейского союза продлил до 31 января 2020 года санкции, направленные против специфических секторов российской экономики. В коммюнике совета отмечается, что "решение принято руководителями ЕС единогласно на основе информации о состоянии реализации минских соглашений, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили Европейскому совету 20–21 июня".

В марте 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений. Изначально она была намечена на 31 декабря 2015 года. "Учитывая, что подвижек не произошло, санкции остались в силе", – заявили в ЕС.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. В частности, санкции запрещают экспорт и импорт оружия, экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии, ограничение доступа России к имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

  • Экономические санкции против России были введены Европейским союзом 31 июля 2014 года сроком на год, а затем усилены в сентябре того же года в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине".
  • Помимо экономических санкций в отношении России действуют индивидуальные ограничительные меры против 170 физических и юридических лиц и 44 организаций, которые введены до 15 сентября 2019 года, и меры в связи с аннексией Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2020 года.
  • Россия в ответ ввела контрсанкции, запретив импорт из ЕС некоторых категорий продуктов. В понедельник президент Владимир Путин продлил их до 31 декабря 2020 года.

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