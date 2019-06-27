ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года

Совет Европейского союза продлил до 31 января 2020 года санкции, направленные против специфических секторов российской экономики. В коммюнике совета отмечается, что "решение принято руководителями ЕС единогласно на основе информации о состоянии реализации минских соглашений, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили Европейскому совету 20–21 июня".

В марте 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений. Изначально она была намечена на 31 декабря 2015 года. "Учитывая, что подвижек не произошло, санкции остались в силе", – заявили в ЕС.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов России, а также товаров двойного назначения. В частности, санкции запрещают экспорт и импорт оружия, экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии, ограничение доступа России к имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.