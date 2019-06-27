Пентагон: США будут соблюдать договор о ракетах до последней минуты

США будут соблюдать договор о ракетах средней и меньшей дальности до последней минуты его действия. Об этом на пресс-конференции после встречи участников НАТО в Брюсселе заявил исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер.

Глава Пентагона заявил, что Россия является подстрекателем агрессии в Европе. По словам Эспера, военный союз должен быть готов к ответу России. Министр также отметил, что США приступили к разработке обычных неядерных ракет, которые характеризуются как ракеты средней дальности. Это оружие станет элементом европейской системы противоракетной обороны.

Эспер сообщил, что Россия развивает потенциал в космосе и киберпространстве. По информации американской стороны, в 2020 году Москва потратит 28 миллиардов долларов на модернизацию ядерных ракет различного базирования. Ранее глава Пентагона сказал, что США не планируют размещать в Европе ядерное оружие.

Накануне о том, что НАТО не станет размещать ядерные ракеты в Европе, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. С 1988 года в Европе не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от пятисот до пяти с половиной тысяч километров.

В феврале США начали процедуру выхода из соглашения. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение Россией ракета "Новатор" нарушает его условия. Москва отвергла обвинения и в ответ приостановила участие в договоре. В НАТО неоднократно призывали Россию к соблюдению договора и ликвидации ракет, не соответствующих соглашению.