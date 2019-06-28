Правительство запретило россиянам держать дома кобр, тигров и акул

Правительство России утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.



В него вошли животные, представляющие опасность для их владельцев, а также те, чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

В перечень, в частности, включены некоторые виды змей (например, кобры и мамбы), вараны, крокодилы и черепахи, ядовитые лягушки, скорпионы и тарантулы.

Постановлением правительства России запрещается содержание в неволе частными лицами медведей, волков, тигров, львов, гиен, почти всех видов обезьян и китов. Среди птиц под запретом оказались пингвины, соколы, совы, а также страусы. Из рыб нельзя содержать дома скатов, акул, окуней, угрей.



На животных из этого списка, которые содержатся в зоопарках, цирках и океанариумах, запрет не распространяется. Также можно держать в неволе животных из списка, которые пострадали и нуждаются в реабилитации. Разрешается содержание этих животных и организациям, которые занимаются сохранением генетического фонда объектов животного мира.