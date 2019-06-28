Правительство запретило россиянам держать дома кобр, тигров и акул

Правительство России утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.
В него вошли животные, представляющие опасность для их владельцев, а также те, чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.
В перечень, в частности, включены некоторые виды змей (например, кобры и мамбы), вараны, крокодилы и черепахи, ядовитые лягушки, скорпионы и тарантулы.
Постановлением правительства России запрещается содержание в неволе частными лицами медведей, волков, тигров, львов, гиен, почти всех видов обезьян и китов. Среди птиц под запретом оказались пингвины, соколы, совы, а также страусы. Из рыб нельзя содержать дома скатов, акул, окуней, угрей.
На животных из этого списка, которые содержатся в зоопарках, цирках и океанариумах, запрет не распространяется. Также можно держать в неволе животных из списка, которые пострадали и нуждаются в реабилитации. Разрешается содержание этих животных и организациям, которые занимаются сохранением генетического фонда объектов животного мира.
- В конце прошлого года Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон "Об ответственном обращении с животными". Документ призван защищать животных от антигуманного обращения, страдания и жестокого умерщвления.
- Законопроект в течение семи лет лоббировали зоозащитные организации и волонтёры. Он был внесён в Госдуму ещё осенью 2010 года, а в первом чтении его приняли в марте 2011-го.
- Зоозащитники проводили пикеты у здания Госдумы в поддержку закона и даже объявляли голодовку.
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