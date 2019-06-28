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"ДНР" и "ЛНР" передали Медведчуку четырёх украинских пленных

Виктор Медведчук (слева) в Минске на встрече с главами самопровозглашённых "ДНР" Денисом Пушилиным (в середине) и "ЛНР" Леонидом Пасечником

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Сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" ​ передали Виктору Медведчуку четырёх украинских пленных. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" сообщил, что их планируется как можно скорее отвезти на родину.

Церемония передачи военных прошла в аэропорту Минска. Представители самопровозглашённых республик также выдали документы на освобождение и паспорта солдат, заявил Медведчук.

О передаче именно четырёх военнопленных стало известно накануне. Договорённости по этому поводу достиг лидер пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь!" и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Его соратник и лидер слившегося с "Оппозиционной платформой" движения "За жизнь!" Вадим Рабинович опубликовал список военных, которых "ДНР" и "ЛНР" обещали освободить. На подконтрольной сепаратистам территории они были приговорены к срокам от 12 до 15 лет лишения свободы за участие в боевых действиях против "ДНР" и "ЛНР".

  • Минские переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе возобновились в начале июня – с приходом к власти Владимира Зеленского.​
  • О передаче военнопленных стало известно на фоне предвыборной кампании на Украине. 21 июля в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным социологов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" может занять на них второе место.

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