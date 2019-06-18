Минский процесс и украинское общество. Эфир в 20:32

Каковы перспективы возобновления Минского процесса, и возможен ли консенсус в политической и общественной среде? Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Высоцким и военным экспертом Олегом Ждановым. Эфир в 20:32.