Власти России ограничили закупки иностранных медицинских изделий

Правительство России расширило список импортных медицинских изделий для больниц, на которые наложены ограничения при госзакупках. В список внесли 14 новых позиций. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Согласно документу, под ограничения попали аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппараты ингаляционного наркоза, ортопедическая детская обувь, кресла-стулья с санитарным оснащением, эндопротезы суставов конечностей, экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля. Также в список внесли костыли, подгузники и пелёнки, медицинскую марлю, бинты, медицинские маски, противопролежневые матрацы и наборы биохимических реагентов.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, аналоги этих медицинских изделий производятся не менее чем двумя российскими компаниями в достаточных объёмах. Ограничения обосновывают необходимостью защитить внутренний рынок и производителей из России.