На полицейских, отпустивших Мурата Сабанова, требуют завести дело

Прокуратура России требует возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые отпустили под подписку о невыезде Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении и грабеже десятков москвичей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей ведомства, сотрудники отдела МВД по Басманному знали приметы отравителя ещё 8 июня. Сабанова задержали и доставили в отдел, где обнаружили у него личные вещи нескольких потерпевших. После этого его отпустили домой.

Ранее суд в Москве арестовал Сабанова до 25 августа. Его обвиняют по статьям о грабеже, краже и разбое. Полицейские установили 11 потерпевших от его действий.

24 июня издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий злоумышленника, который знакомился с прохожими в Москве, угощал их отравленным напитком, а затем избивал или грабил. Некоторые из пострадавших впадали в кому. Вчера МВД объявило о задержании подозреваемого. По информации СМИ, в совершении преступлений подозревают 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова.

По данным издания "Открытые медиа", Сабанов в прошлом служил во внутренних войсках МВД. Он также проучился два года в филиале университета МВД, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать молодого человека. Находясь уже в Москве, он пытался устроиться на работу в полиции, но помехой якобы оказалось отсутствие у него московской прописки.