Участники проекта "Декоммунизация" и активисты ПАРНАСа обвиняют Российское военно-историческое общество в том, что оно пытается исказить историю Сандармоха - одного из крупнейших захоронений жертв Большого террора на Северо-Западе России. По словам активистов, власть хочет убедить общество, что в урочище Сандармох захоронены не жертвы сталинских репрессии, а советские военнопленные, застреленные финскими солдатами в 1941-44 гг.. Пришедшие к зданию военно-исторического общества развернули плакат с портретом 24-летней девушки, убитой в Сандармохе в 1937 году. Участники акции также наклеили плакаты с надписью "Здесь фальсифицируют историю. Руки прочь от Сандармоха!".