В Петербурге задержали кандидатов в муниципальные депутаты

В Санкт-Петербурге в субботу были задержаны несколько кандидатов в муниципальные депутаты, которые устроили акцию протеста против действий местных избирательных комиссий, максимально затрудняющих, по их мнению, регистрацию независимых и оппозиционных кандидатов.

Как сообщает "ОВД-Инфо", задержаны не менее 8 кандидатов, а также журналист Красимир Врански.

Полину Костылеву задержали, когда она пыталась подать документы для регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты округа Екатерингофский. Затем там же задержали Фёдора Горожанко и Красимира Врански. Впоследствии были задержаны ещё два кандидата, пришедшие поддержать коллег. У администрации Выборгского района задержали ещё нескольких кандидатов. Они переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе много раз, и их обвинили в нарушении правил дорожного движения.



Гражданские активисты утверждают, что в избирательных комиссиях Петербурга создаются искусственные очереди, с помощью которых затягивают приём документов от кандидатов в муниципальные депутаты. В субботу об этом был опубликован репортаж на сайте "ЗакС.ру", журналист которого по объявлению поработал подставным кандидатом, или, как он сам выразился, "титушкой". За полторы тысячи рублей нужно было сидеть с папкой документов в избиркоме округа и не пропускать никого вперед себя в очереди.

Накануне движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о грубом и демонстративном нарушении избирательного и иного законодательства при назначении выборов депутатов некоторых муниципальных образований Санкт-Петербурга. Активисты выявили нарушения в 19 из 109 муниципалитетов.

В Центризбиркоме накануне заявили, что проверили примерно 60 из 109 избирательных комиссий муниципальных образований Петербурга и не выявили нарушений, на которые поступали жалобы. При этом ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены выборов в Петербурге, если будут выявлены нарушения.

Выборы должны пройти 8 сентября.