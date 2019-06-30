Бывшую жену Цеповяза задержали за вымогательство 70 млн рублей

Наталья Стришняя, бывшая жена одного из лидеров "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, задержана по подозрению в вымогательстве 70 миллионов рублей, сообщил агентству "Интерфакс" её адвокат Эдуард Чургулия. По его словам, Стришнюю задержали вместе с её братом.

Как считает следствие, в 2010-м году в составе банды они вымогали крупную сумму денег у коммерсанта по фамилии Исюк, по заявлению которого уголовное дело и заведено. В материалах дела указано, что члены "банды Цапков" вымогали у предпринимателя деньги в офисе агрофирмы "Слава Кубани". Сейчас эта компания принадлежит Стришней. Её адвокат считает, что "какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия".

Сегодня Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону изберёт задержанным меру пресечения.