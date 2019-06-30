Бывшую жену Цеповяза задержали за вымогательство 70 млн рублей

Наталья Стришняя, бывшая жена одного из лидеров "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, задержана по подозрению в вымогательстве 70 миллионов рублей, сообщил агентству "Интерфакс" её адвокат Эдуард Чургулия. По его словам, Стришнюю задержали вместе с её братом.
Как считает следствие, в 2010-м году в составе банды они вымогали крупную сумму денег у коммерсанта по фамилии Исюк, по заявлению которого уголовное дело и заведено. В материалах дела указано, что члены "банды Цапков" вымогали у предпринимателя деньги в офисе агрофирмы "Слава Кубани". Сейчас эта компания принадлежит Стришней. Её адвокат считает, что "какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия".
Сегодня Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону изберёт задержанным меру пресечения.
- О "банде Цапков" стало известно в ноябре 2010-го года после массового убийства в станице Кущёвская Краснодарского края. Тогда в доме местного предпринимателя Сервера Аметова были убиты 12 человек, включая четырёх детей. По подозрению в совершении преступления суд арестовал 14 человек, в том числе лидера ОПГ Сергея Цапка и его ближайшего соратника Вячеслава Цеповяза. В ноябре 2013-го года Цеповяз был приговорён к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- В ноябре 2018 года в сеть попали фотографии, на которых Цеповяз, находясь в тюрьме, ест крабов, красную икру и шашлыки. Позже в прокуратуре сообщили, что осуждённый свободно перемещался по территории колонии, пользовался мобильной связью, ежемесячно получал от своей жены Натальи Стришней до тридцати килограммов еды, а администрация колонии неоднократно позволяла ему проводить длительные свидания с посторонними женщинами. Спустя ещё несколько недель на YouTube было опубликовано новое видео об "усадьбе" Цеповяза на территории колонии. На нём запечатлены пасека, огород, беседка и отдельное здание для отдыха на двух человек.
- В январе этого года Кущёвский районный суд постановил взыскать с Вячеслава Цеповяза более 4 миллионов рублей в пользу Натальи Стришней в рамках бракоразводного процесса.
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