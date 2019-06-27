На главу архангельской колонии завели дело о покровительстве "авторитету"

На главу архангельской исправительной колонии №5 и его заместителя возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в течение трёх лет начальство колонии покровительствовало заключённому, имя которого не называется. Он жил в служебном помещении, пользовался телефонами, к нему пропускали "посторонних лиц" и завозили еду и алкоголь. По данным издания "Эхо севера", заключённый является криминальным авторитетом.

Имена подозреваемых также не раскрываются. В то же время на сайте архангельского управления ФСИН указано, что временно исполняющего обязанности начальника колонии зовут Пётр Синюков.

В июне ФСИН обещала уволить руководство другой исправительной колонии, в Орле, где заключённые устроили банкет, празднуя Пасху, накрыв прямо во внутреннем дворе столы с напитками и едой. Видео банкета попало в сеть. На нём один из заключённых, обращаясь к собравшимся, желает им и их близким "здоровья и всего наилучшего" от вора в законе Арсена Ереванского, "положенца" Ромы Шамана, "братвы лагеря" и Господа Бога. Затем он произносит "Христос воскрес!", на что собравшиеся хором отвечают "воистину воскрес!", и "жизнь ворам!", на что заключённые отвечают "вечно!".

Ранее был уволен начальник колонии строгого режима в Амурской области, где содержался осуждённый на 20 лет за массовое убийство в станице Кущевская член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз.

В ноябре 2018 года в сеть попали фотографии, на которых Цеповяз, находясь в тюрьме, ест крабов, красную икру и шашлыки. Позже в прокуратуре сообщили, что Цеповяз свободно перемещался по территории колонии, пользовался мобильной связью, ежемесячно получал до тридцати килограммов еды, а администрация колонии неоднократно позволяла ему проводить длительные свидания с посторонними женщинами.

Спустя несколько недель на YouTube было опубликовано новое видео об "усадьбе" Цеповяза на территории колонии. На нём запечатлены пасека, огород, беседка, и отдельное здание для отдыха на двух человек.