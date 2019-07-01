Открытые письма. Зоя Светова - о всплесках солидарности

"Мы так быстро живем", - написал 55 лет назад мой отец Феликс Светов в книге "Опыт биографии". И правда, мы живем не просто очень быстро, а стремительно и то, что казалось устоявшимся вчера, сегодня уже устарело и прожито. Больше двух лет назад я писала об открытых письмах как о форме нравственного протеста, как о гражданском инструменте, который может помочь изменить ситуацию в России.

Тогда мне казалось, что с помощью этого инструмента можно будет пытаться вытаскивать людей из пасти Левиафана, на которого не просто всё больше и больше похоже наше государство, а в которого оно окончательно превратилось. Левиафана беспощадного, жестокого, хитрого, корыстолюбивого и циничного. Но сегодня очевидно, что открытые письма власти, или как называет их радикальный в своих воззрениях, беспощадный к власти и к своим оппонентам Александр Подрабинек, "челобитные власти", неэффективны. Неэффективны потому, что объем репрессий в отношений представителей разных слоёв населения приобрел такой масштаб, что успех гражданского общества теоретически возможен лишь при организации уличных акций, будь то пикеты, марши, митинги и прочие санкционированные (а скорее - несанкционированные и спонтанные) акции.

Мы видим и понимаем, что власть не столько боится, сколь морщится, что её корежит от такого рода протестов. Мы это хорошо увидели в истории с Иваном Голуновым. Теперь,к огда известны подробности переговоров председателя редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова и главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова с руководством мэрии Москвы, когда по различным утечкам можно догадаться, о чём просила организаторов акций в защиту Голунова администрация президента России , очевидно, что в Кремле очень не хотели большой уличной акции в защиту специально корреспондента "Медузы".

Слова главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова "Мы своего парня вытащили, а активизмом не занимаемся" стали мемом этого сезона. После освобождения Голунова, накануне протестной акции в день независимости России, редакция "Медузы" сделала похожее заявление: "Свобода Ивана - отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать". Между строк читалось, что выходить на митинг 12 июня не стоит. Граждане, которые собирались "выйти на площадь", растерялись, многие были дезориентированы и как известно, акция получилась не такой массовой, какой могла бы быть. Последовали жесткие задержания, "улов" полиции составил стандартное для акций последнего времени количество: чуть более 500 задержанных.

Это нечто похожее на послевкусие акций 2011-2012 годов, когда тоже казалось, что можно что -то изменить глобально, но энергия сопротивления "ушла в свисток". Так и сейчас: Иван Голунов чудесным образом, благодаря неимоверной (прежде всего журналистской) солидарности, свободен, но понятно, что "дальше" ничего не случится. "Свои" защитили "своего". На волне поддержки Голунова попытались объединить свои усилия борцы с российской наркополитикой, представители правозащитных организаций, выступающие против провокаций, творимых силовиками в отношении наркопотребителей. Но им пока не удалось предложить ничего нового, что могло бы дать импульс и мобилизовать общество на борьбу против фальсификаций уголовных дел по наркотическим статьям .

Просто активистов на всех, попавших "под каток", не хватит

И все же "казус Голунова" придал смелости и решимости тем, кто готов бороться за "социально близких". Мы увидели десятки молодых людей и девушек, стоящих в пикетах в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. В Театре.Doc прошла читка в их поддержку. На сайте "Клуба 1 июля", неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, опубликовано письмо учёных, требующих освобождения физика Виктора Кудрявцева, который уже почти год сидит в Лефортовской тюрьме по обвинению в госадерственной измене. "Члены "Клуба 1 июля" выражают крайнюю обеспокоенность длительным содержанием под стражей 75-летнего учёного, специалиста в области аэродинамики летательных аппаратов. Кудрявцев – кандидат технических наук, лауреат ордена Дружбы, премии правительства РФ за работу над проектом "Морской старт" и множества ведомственных наград. Почти полвека он проработал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения", - говорится в письме. Авторы письма обращают внимание на тяжелое состояние здоровья Кудрявцева, страдающего серьёзными заболеваний.

Это не первое письмо в поддержку ученого. За него уже вступались президент РАН академик Александр Сергеев, Совет по правам человека, на сайте change.org подписи в его поддержку поставили более 130 тысяч человек. Но власть не реагирует на открытые письма. После всех этих писем и отказа Кудрявцева дать показания на своего ученика Романа Ковалева арестовали и самого Ковалева. Другой учёный, коллега Кудрявцева Владимир Лапыгин осужден по той же статье, которую вменяют Кудрявцеву, и уже несколько лет отбывает срок в колонии строгого режима. По его делу допрашивали Кудрявцева, и наоборот - Лыпагина допрашивали о деле Кудрявцева. Их обвинения не связаны друг с другом, просто чекистам кажется, что Институт машиностроения - это рассадник государственнных изменников. И вот они беспощадно мучают старых невинных людей, которые всю жизнь служили верой и правдой сначала советскому режиму, а потом российскому. 78-летний Владимир Лапыгин уже два просил президента Путина о помиловании, но ему отказано.

Открытые письма больше не действуют. Учёные, доктора наук и академики, не выйдут на улицу и не будут стоять в пикетах около Лубянки, как стояли в очереди на пикет журналисты около Петровки, 38. Это значит только одно: учёный Кудрявцев будет сидеть, и учёному Лапыгину придется провести в колонии весь срток, от "звонка до звонка". Не стоит ждать, что бизнесмены и предприниматели встанут на защиту Сергея Петрова, владельца группы компаний "Рольф", против которого возбудили уголовное дело на прошлой неделе. Сам он за границей, но уже взяли под домашний арест заложника, топ-менеджера "Рольфа" Анатолия Кайро.

"Дело Петрова" не станет вторым "делом Голунова", как надеялись некоторые комментаторы. Скорее всего оно будет развиваться, как типичное дело по отъему бизнеса, которое пройдет под вздохи возмущения остающихся на свободе бизнесменов. Лишний раз никто высовываться не будет, и к Следственному комитету с плакатом не выйдет. Один из очевидных выводов "казуса Голунова" таков: самые бесстрашные люди в России - журналисты. Большинству их них нечего терять кроме своей профессии. Но и они, как правило, впрягаются лишь за коллег, а вот когда речь заходит о том, чтобы также страстно и бесстрашно защищать других, называют такую деятельность активизмом. И они правы: просто активистов на всех, попавших "под каток", не хватит. Власть это понимает, и сколько бы мы ни радовались всплеску солидарности, он так и останется "всплеском".

Зоя Светова – журналист, обозреватель mbk.media

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