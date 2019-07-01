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В ЕС не смогли согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии

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Участники экстренного саммита ЕС не смогли согласовать кандидатуру на должность нового главы Европейской комиссии. 30 июня обсуждение пришлось прервать для двусторонних консультаций. Оно продолжится 1 июля.

Глава Европейского Совета Дональд Туск и ряд лидеров высказывались за кандидатуру нидерландского политика, социал-демократа Франса Тиммерманса. Но его категорически отказались одобрить страны Восточной Европы и руководство крупнейшего правоцентристского блока ЕС - Европейской народной партии.

Помимо главы Еврокомиссии участники саммита должны утвердить также нового председателя Европейского Совета, главу Европейского банка и Верховного представителя ЕС по внешней политике. Избрание руководства Евросоюза происходит вслед за прошедшими в мае выборами в Европарламент. Перемены на руководящих постах ЕС произойдут осенью, однако согласованы они должны быть уже сейчас.

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