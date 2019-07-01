Власти Гонконга призвали "мятежников" прекратить акцию

Несколько минут назад власти Гонконга выступили с заявлением, в котором назвали протестующую молодёжь "мятежниками". Власти пока не предпринимали насильственных действий.

Ранее сообщалось, что в Гонконге вечером в понедельник многие сотни протестующих горожан заняли зал заседаний главного законодательного органа. Телерепортажи из Гонконга демонстрируют происходящее: молодые люди приносят в зал коробки и пакеты с продуктами. Судя по всему, протестующие готовятся к длительному пребыванию в здании.

Корреспонденты CNN рассказывают, что уже восемь часов полиция не предпринимает никаких действий. Таким образом, факт уже многочасовой оккупации государственного учреждения показывает, что его контролирует, как передаёт CNN, "представители народа". Зарубежные корреспонденты передают из, что оккупация государственного учреждения, по всей вероятности закончится одним из двух способов: либо протестующие сами покинут здание, либо полиция применит силу.

Полиции в зале нет. Местные гонконгские комментаторы предполагают, что силы охраны правопорядка, могут в это время группироваться вокруг здания и готовиться к арестам активистов.

Люди, занявшие здание, по всей видимости, студенты. Многие из них в жёлтых касках, у некоторых в руках раскрытые зонты, как напоминание о протестных акциях, которые происходили несколько лет назад.

Весь день в Гонконге нарастала волна протестов.