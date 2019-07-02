Число жертв наводнения в Иркутской области растёт

В Иркутской области жертвами наводнения стали 16 человек, судьба еще девяти — неизвестна. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. ТАСС пишет о 14 погибших и 13 пропавших без вести. Жители пострадавших районов утверждают, что погибших гораздо больше, чем в официальной статистике, и возмущены тем, что в СМИ их сообщения называют фейками, рассказала изданию "Сибирь.Реалии" Татьяна Хурсенко, журналист из Тулуна.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в больницах находится 191 человек, за медицинской помощью обратилось 1258 жителей региона. Сейчас в пунктах временного размещения продолжают оставаться 676 человек, из которых 245 детей. Всего из зоны затопления эвакуировано более двух с половиной тысяч человек.

На утро вторника, 2 июля, подтопленными остаются 42 населённых пункта в трёх районах Иркутской области. Вода всё ещё остаётся более чем в четырёх тысячах домов, где проживают свыше девяти тысяч человек.

Также стало известно, что на гуманитарную помощь, которую жители региона собрали для пострадавших, клеятся листы с надписью "гуманитарная помощь" и эмблемой партии "Единая Россия". Видео, подтверждающее это, было опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". Судя по всему, продукты питания и вещи собирают в приёмной лидера "Единой России" , главы российского правительства Дмитрия Медведева в Иркутске.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Из берегов вышли пять крупных рек – левые притоки Ангары. В регионе введен режим ЧС.