В США из-за посылки с зарином эвакуировали четыре здания Facebook

В США из-за почтовой посылки эвакуировали четыре офисных здания компании Facebook. Это произошло 1 июля. Как пишет Reuters, в посылке обнаружили нервно-паралитическое вещество зарин. От кого или откуда пришла посылка, не сообщается.

После обнаружения зарина для профилактики были госпитализированы два сотрудника почтовой службы Facebook. Однако, как сообщили в пожарной охране калифорнийского города Менло-Парк, где находятся офисы компании, у людей, которые прикасались к подозрительной посылке, пока не выявили каких-либо симптомов воздействия зарина.

Экстренные службы уже проверили три здания Facebook, само дело передали агентам ФБР.

Зарин сильнодействующее токсичное вещество, которое разрушает нервную систему. Химическое соединение используется в качестве химического оружия. В частности, неоднократно сообщалось о применении зарина в Сирии.