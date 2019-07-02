ЕС и четыре страны Южной Америки подписали торговое соглашение

Крупнейшее торговое соглашение между ЕС и четырьмя государствами Южной Америки подписано в результате переговоров, продолжавшихся около 20 лет.

Страны ЕС откроют доступ на свои рынки южноамериканским мясу и сахару и, в обмен, получат возможность поставлять в Бразилию, Аргентину, Парагвай и Уругвай вино, сыр, лекарства и автомобили.

Участники переговоров согласились отменить часть нетарифных ограничений на некоторые услуги, санитарные нормы, авторские права.

Если парламенты каждой и стран-участниц соглашения ратифицируют его, то через несколько лет сделка вступит в силу. Это приведёт к образованию новой зоны свободной торговли с общим населением более 770 миллионов человек и совокупным ВВП в $21 триллиона. На новую зону свободной торговли придётся четверть всей мировой экономики.

Как отмечает Би-би-си, вторая в этом году крупнейшая торговая сделка заключена на фоне роста протекционизма в мире и торговых войн между двумя США и Китаем. Она стала не только иллюстрацией различий во взглядах на мировую торговлю между уходящей Еврокомиссией и президентом США Дональдом Трампом, но и доказательством того, что на заключение торговых соглашений уходят годы и даже десятилетия.