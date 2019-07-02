Лидеры ЕС третий день пытаются согласовать новое руководство союза

В Брюсселе третий день продолжается саммит ЕС. Лидеры 28 стран по-прежнему не могут договориться о том, кто возглавит Еврокомиссию и займёт другие руководящие посты в Евросоюзе осенью этого года, когда истекает мандат нынешних лидеров.

Сегодня же открывается сессия Европарламента нового созыва, который должен одобрить кандидатуры на руководящие посты в ЕС.

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии остаётся социал-демократ Франс Тиммерманс из Нидерландов. Её предложили в воскресенье глава Европейского совета Дональд Туск и ряд лидеров стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелы Меркель. На саммите в воскресенье и понедельник, однако, против этой кандидатуры категорически высказалось большинство стран Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей. Кроме того, против неожиданно выступила и крупнейшая фракция Европарламента - правоцентристская Европейская народная партия.