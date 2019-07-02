Лидеры ЕС третий день пытаются согласовать новое руководство союза

В Брюсселе третий день продолжается саммит ЕС. Лидеры 28 стран по-прежнему не могут договориться о том, кто возглавит Еврокомиссию и займёт другие руководящие посты в Евросоюзе осенью этого года, когда истекает мандат нынешних лидеров.
Сегодня же открывается сессия Европарламента нового созыва, который должен одобрить кандидатуры на руководящие посты в ЕС.
Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Еврокомиссии остаётся социал-демократ Франс Тиммерманс из Нидерландов. Её предложили в воскресенье глава Европейского совета Дональд Туск и ряд лидеров стран ЕС, включая канцлера Германии Ангелы Меркель. На саммите в воскресенье и понедельник, однако, против этой кандидатуры категорически высказалось большинство стран Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей. Кроме того, против неожиданно выступила и крупнейшая фракция Европарламента - правоцентристская Европейская народная партия.
- Переговоры осложняет необходимость соблюсти в руководящих органах ЕС не только партийный, но и географический и гендерный баланс. По меньшей мере двое из пяти руководителей важнейших институтов ЕС должны быть женщинами, кто-то должен представлять недавно вступившие в союз страны Восточной Европы.
- Лидеры ЕС пытаются согласовать "пакет" кандидатов на все пять должностей. Это сама по себе непростая задача, которую дополнительно осложняют особенности распределения сил в Европарламенте. Так, стало известно, что левые и левоцентристские силы в нём могут даже вопреки мнению лидеров страны ЕС попытаться избрать его председателем представительницу партии Зелёных Ска Келлер.
- По итогам выборов в Европарламент в мае коалиция право- и левоцентристских партий потеряла большинство. Вместе с либералами и зелёными у проевропейских партий по-прежнему устойчивое большинство в парламенте, однако его дополнительная фрагментация осложняет достижение компромиссных решений.
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