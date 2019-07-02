Власти Чехии разрешили полёты российских авиакомпаний до 7 июля

Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям совершать полёты в Прагу и Карловы Вары до 7 июля. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства транспорта страны, опубликованном во вторник днём.

Утром во вторник было объявлено об ограничении полётов российских авиакомпаний в Чехию, из-за чего был отменен ряд рейсов. Возникшую ситуацию представители чешской стороны называют результатом отсутствия согласия между российскими и чешскими транспортными ведомствами.

Как рассказал в интервью Радио Свобода представитель министерства транспорта Чешской Республики Франтишек Емелка, ситуация с запретом полётов российских авиакомпаний в Чехию возникла в связи с ограничениями, введенными в одностороннем порядке Министерством транспорта России – запрет на пролет над территорией Сибири чешских самолетов. Это привело к тому, что стал невозможен авиарейс Прага – Сеул, который выполняет одна из чешских авиакомпаний. "Чешская сторона считает произошедшее нарушением договорённостей и вынуждена была ограничить права российских авиакомпаний. Мы и Минтранс России пока не нашли окончательного решения проблемы, однако мы стремимся к тому, чтобы ситуация разрешилась и все полеты возобновились. Мы надеемся, что до 7 июля, пока действует промежуточный режим, будет найдено решение, которое устроит обе стороны", – отметил Франтишек Емелка.

До этого стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила полёты из Екатеринбурга в Прагу. Они были приостановлены сегодня утром. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Прагу из аэропортов Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

Ранее сегодня об отмене четырех рейсов из Москвы в Прагу и обратно сообщил "Аэрофлот". Лоукостер "Победа" отменил рейсы в Карловы Вары.

Как сообщил источник Интерфакса, причиной отмены рейсов на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов для "Чешских авиалиний". Прага попросила дать чешскому перевозчику постоянное разрешение на полёты по транссибирским маршрутам. Москва в ответ запросила преференции для российских авиакомпаний. Договориться они не смогли. Власти Чехии воспользовались "правилом паритетности" и аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", сообщил РБК источник в правительстве России.

В Министерстве транспорта России обвинили власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами. Однако отметили, что переговоры продолжаются. В Москве надеются, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки.

Из российских авиакомпаний из Москвы в Прагу и обратно летает только "Аэрофлот" (6 рейсов в день). Дважды в день тот же рейс выполняют "Чешские авиалинии".