Ещё одного россиянина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 августа гражданина России Сергея Петушкова. Его обвиняют в государственной измене, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Подробности дела СМИ не приводят, из-за грифа "секретно" его материалы не подлежат разглашению. Известно, что суд вынес решение ещё 25 июня.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.

Одним из наиболее резонансных стало преследование известного физика Виктора Кудрявцева и его ученика Романа Ковалёва. Их обвиняют передаче в Брюссель данных о гиперзвуковых технологиях, сами учёные вину отрицают.