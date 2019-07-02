14 российских моряков погибли при пожаре в глубоководном аппарате

14 российских моряков погибли при пожаре на борту глубоководного аппарата, сообщает Министерство обороны России.

Пожар произошёл 1 июля, подводники находились в российских территориальных водах на аппарате, предназначенном для изучения морского дна. Моряки погибли из-за отравления продуктами горения, пишет "Интерфакс".

Сколько всего человек было на борту, неизвестно. О причинах возгорания не сообщается. При этом, как заявили в Минобороны, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован". В настоящее время глубоководный аппарат находится на военной базе в Североморске. Пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь, сообщает "База".

Также известно, что спасатели МЧС не привлекались к ликвидации пожара на глубоководном аппарате Северного флота. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Северный флот работает самостоятельно. От МЧС никто не привлекается", – уточнили в ведомстве.

РБК со ссылкой на неназванные источники в "силовых структурах" пишет, что авария произошла на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик" (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция). Она не оснащена вооружением, но, по некоторым данным, способна погружаться на глубину до 6000 метров. Экипаж "Лошарика" – 25 человек. Разработка и строительство подводной лодки велись в условиях повышенной секретности. По данным западных спецслужб, АС-12 – "диверсионный аппарат", созданный для разрушения подводной инфраструктуры, способный, например, разрушать магистральные кабели связи между материками и подводные станции слежения за российским военно-морским флотом.

Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов. Он был назначен на этот пост президентом России Владимиром Путиным 3 мая 2019 года. До этого Евменов был командующим Северным флотом. В июне, выступая на форуме Русского географического общества, Евменов заявлял, что Военно-морской флот России вновь приступил к изучению и исследованию Мирового океана.