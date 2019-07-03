Трагедия "Лошарика" и уроки "Курска"

Зачем властям России скрывать катастрофы в армии и на флоте? Для чего Россия использовала "абсолютно секретный" глубоководный аппарат? Извлекли ли власти уроки из катастрофы АПЛ "Курск"?

Чем армия при "маршале" Шойгу хуже вооруженных сил при штатском министре Сердюкове? Во что обошлась модернизация армии и инвестиции в ВПК? Успешна ли гибридная война Владимира Путина с Западом?

Гибель 14 секретных акванавтов ВМФ обсуждают экономист и политик Сергей Жаворонков, военный обозреватель Александр Гольц, адвокат потерпевших - моряков АПЛ "Курск" Борис Кузнецов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 2 июля в 19:05