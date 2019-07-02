Президент России Владимир Путин рассказал, что при пожаре в глубоководном аппарате на Северном флоте погибли два Героя России и семеро старших офицеров — капитанов первого ранга. Об этом ему доложил министр обороны Сергей Шойгу. Слова президента цитирует агентство "Интерфакс".

Он назвал экипаж высокопрофессиональным. "Это большая потеря для флота и армии", — заявил глава государства и поручил министру оказать помощь родственникам погибших.

Пожар произошёл 1 июля, однако известно о нём стало во вторник. По сообщению Министерства обороны, 14 моряков задохнулись продуктами горения.

Имя корабля, на борту которого произошла катастрофа, не называется.Однако агентство РБК сообщало, что катастрофа произошла на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик". Она не оснащена вооружением, но, по некоторым данным, способна погружаться на глубину до 6000 метров. Экипаж "Лошарика" – 25 человек, только офицеры.

Название "Лошарик" связано с уникальной конструкцией корабля. Внутренний корпус корабля собран из нескольких шарообразных отсеков из титана, что делает его похожим персонажа одноимённого мультфильма Ивана Уфимцева и Юрия Норштейна.

Корабль предназначен для научных исследований дна океана, по официальной версии. По неофициальной — для диверсий объектов, расположенных на дней, например, кабелей связи и станций слежения за российским флотом.

"Лошарик" не входит в состав Северного флота. Этот аппарат подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны. По приблизительной оценке The Bell, стоимость комплекса вместе с атомной подводной лодкой-носителем может доходить до 1,5 миллиардов долларов.

Новость дополняется