"Погибли ради имперских понтов". Соцсети о трагедии на "Лошарике"

Вечером 2 июля в новостях появились сообщения об аварии в Баренцевом море. На глубоководном аппарате вспыхнул пожар, который удалось потушить, но с большими потерями – погибли 14 членов экипажа. Невозможно было не отметить трагического совпадения: на днях в России состоялась премьера фильма о событиях на подводной лодке "Курск".

​Юрий Сапрыкин

Зловещий параллелизм последних дней: люди гибнут под водой в Иркутске — люди гибнут под водой в Североморске, авария на глубоководном аппарате происходит в те же дни, когда в прокат выходит фильм «Курск», тут же день в день публикуется кладбищенское расследование Голунова — а премию Пятигорского получает книга Сергея Мохова «Жизнь и смерть похоронной индустрии». И только тот факт, что сгоревший глубоководный аппарат АС-21 носит название «Лошарик», не имеет ни параллелей, ни разумного объяснения.

Кирилл Шулика

У названия Лошарик как раз существует вполне понятное объяснение - корпус подлодки состоит из сочлененных титановых батисфер (шариков), помещенных в классический продолговатый легкий корпус. Шарики, соединенные друг с другом - как у героя мультфильма Лошарик.

Михаил Виноградов

Пишут, что во время пожара в Североморске погиб один офицер, а остальные умерли на пути в госпиталь.

Не вижу пока данных о времени происшедшего, но все пишут, что трагедия произошла вчера. Получается, снова взяли половину суток или сутки паузы до официального сообщения. Примерно советская практика, когда даже о смерти генсека сообщали через сутки.

Чем дольше пауза - тем больше вопросов.

Один из главных вопросов, который возник после появления первых подробностей о трагедии - для чего на одной подводной лодке собрались сразу семеро капитанов первого ранга.

Дмитрий Михайлин

Нельзя не обратить внимание, что глубоководный аппарат "Лошарик" загорелся именно в то время, когда в кинотеатрах идет фильм "Курск".

Я не о том, что подстроено - это невозможно. Но просто какое-то инфернальное совпадение.

И нельзя не обратить внимание, что на одном борту - два Героя России и 7 капитанов 1 ранга - то есть, полковников, это только среди 14 погибших. По какому совпадению они оказались вместе? Потому что в обычной ситуации не может быть такого экипажа, где 7 каперангов.

Кирилл Шулика

Моряки из "Лошарика" герои, там все могло быть хуже, если бы они не пожертвовали собой при борьбе с огнем. У меня всего один вопрос. Что в одном месте и в одно время делали минимум семь капитанов первого ранга? Мы об этом узнаем, когда будут известны фамилии погибших. А вот всякой конспирологии, которая уже есть, не хотелось бы.

Однако с таким составом погибших конспирологические версии были неизбежны.

Михаил Виноградов

Североморск. Первые вопросы непрофессионала.

1) Пожар был в 20.30. Первое сообщение на сайте Североморск Life в 11.27, первые официальные сообщения - около 16.25. В чем причина почти суточной задержки официальной информации? Является ли это данью советско-кемеровской традиции неспособности прямо и сразу говорить о плохом (в надежде, что вообще ничего говорить не придется) или тем, что военные вообще не особенно охотно делились информацией с невоенными?

2) Научно-исследовательские цели и "работы по замеру глубины дна", которые осуществляют 2 героя России и 7 капитанов 1 ранга - звучит немного противоречиво. Возможно, в ленте есть эксперты, которые скажут, что так и надо или что такой штатный состав судов такого типа. Я только знал, что на АПЛ "Курск" было 118 моряков, из них только два капитана 1 ранга. Возможно, эти сопоставления некорректны.

3) Немного нервный информационный фон. Акцент на взрыве газа выглядит как попытка перебить акцент в повестке на теме атомного двигателя.

Все это может иметь рациональные объяснения, но заслуживает разбора.

Иван Яковина

С удивлением узнал, что "Лошарика" в РФ называют "исследовательским аппаратом", хотя на деле это самая настоящая атомная подводная лодка, сделанная для шпионских операций.

Остап Кармоди

Новость №1, понедельник: Во вторник НАТО начинает в Норвежском море морские маневры, в рамках которых пройдет отработка борьбы с подлодками.

Новость №2, вторник: Пожар на российской атомной подводной станции АС-12 в Баренцевом море (соседнее с Норвежским) унес жизни 14 моряков, из них 7 капитанов первого ранга и 2 героя России.

Википедия: "Назначение АС-12 долгое время оставалось неизвестным. Однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 — это «диверсионный аппарат» для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры и в первую очередь кабелей связи ... Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса Игорь Курдин добавил, что АС-12 также обладает возможностью нанести серьезный ущерб глубоководным компонентам системы слежения за подводными лодками SOSUS"

Карина Кокрелл-Фере

На дне морей и океанов залегают глубоководные кабели, связывающие континенты и жизненно важные для функционирования мировых коммуникаций. Уже давно говорят о том, насколько они уязвимы. А так, мир праху, конечно.

Эль Мюрид

Пишут, что погибшие моряки служили в вч 45707 из Петергофа - одной из самых секретных и закрытых не только в ВМФ, но и во всей армии. Фактически это отряд космонавтов на ВМФ по уровню подготовки и профессионализма. И столь же высокой степени секретности. Поэтому авария имела либо какой-то внешний фактор, либо была даже для таких профессионалов слишком серьезной. Суета в Штатах среди высшего руководства только подтверждает - характер происшествия выглядит крайне экстраординарным.

По сути, если приводить аналогии с космосом, речь может идти о происшествии типа катастрофы "Челленджера" - что говорит о каком-то системном сбое. Такого рода аварии на высокотехнологичных объектах - всегда совпадение целой цепи негативных факторов, объективных и субъективных. А вот каких именно - из-за степени секретности мы просто не узнаем никогда.

Михаил Крутихин

Не знаю, как у вас, а у меня звание "Герой России" не вызывает никакого почтения. Оно совершенно обесценилось. Его присваивают и главарям бандитов, и тем, кто бомбит сирийские школы и больницы, и вообще черт знает кому. Награды распределяет воровская шайка.

Ксения Ларина

Все четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к петербургской военной части. Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций (сообщает Фонтанка.ру)

Опять будут врать и изворачиваться. Офицеров такого уровня не отправляют на рядовой поход. Что-то ужасное опять произошло, новый «Курск»? Выдавливается каплями информация, прячут, прячут.

Опять горе, опять слезы вдов и крики-вопросы. Что ж такое. Что ж у вас все валится, падает, горит, взрывается? Какие такие секретные испытания вы проводите , распоряжаясь,как муравьями, героями России и специалистами высшего уровня?

Бедные люди. Опять вас убили.

Николай Подосокорский

И опять замалчивание и дезинформация. Ждать новую порцию рязанского сахара и Третью Чеченскую?

Аббас Галлямов

В повестку опять встаёт проблема доверия, и это уже вопрос политический. В условиях, когда власть обеспечивает рост уровня жизни, люди могут простить обман, а вот в ситуации, когда этот уровень, наоборот, снижается, проблема предполагаемой лживости режима встаёт в полный рост.

Дело в том, что лояльным нищающий житель современного города будет только до тех пор, пока он верит, что скоро доходы его опять начнут расти. Веру эту люди привыкли получать от Кремля. А ему, как в очередной раз убеждаются россияне, и верить-то нельзя.

Вот и выглядит это так, будто власти лишают народ последнего - надежды.

Высказываются предположения, что в Кремле могут увидеть в этой трагедии "дурной знак" – и надежды, что он будет воспринят всерьез.

Кирилл Лятс

А может, это знак - цикл закончен, пора уходить?

Анастасия Миронова

Попытка представить гибель диверсионной атомной подводной лодки крушением исследовательского аппарата это не страх огласки и народного возмущения. Кремль суеверен. Правление Путина началось с имели подводной лодки. Он боится знаков. И сам боится, и северному населению показывать не хочет. Вот так все просто: 20 лет у власти в России стоит суеверный человек. Тысячи разных специалистов по всему миру придумывают все новые алгоритмы предугадывания политико-экономических рывков Кремля, он рвет и мечет по приметам и тайным знакам. Прекрасный тип народился в России - суеверный православный коммунист.

Игорь Свинаренко

Опять зловещие знаки. Лошарик. Хорошо что к показу другого кино -- про Чернобыль -- ничего в тему не случилось. А первый знак, который почти никто не заметил, был такой. В ДР сами знаете кого упал самолет. Он летел из Москвы через Сочи в Сирию. В нем летела группа военных (ансамбль, но это не так важно) праздновать победу. Мне тогда показалось что именинник послал четкий и ясный сигнал:все, ребята, я с себя ответственность снимаю. Дальше без меня. Я ждал в те дни -- отправят ли новый ансамбль? У нас же полно музыкантов и самолетов! Нет, не осмелились. Тихо приняли кару. Не стали плевать в небо. Но знак поняли. Дальше же не было никаких эскалаций, так все, по инерции. Вот даже новый виток разборок с Грузией -- какой тихий, деликатный! И так во всем. Кстати, у них точно священный ужас: не отважились назвать новую лодку "Курск-2". Крутизна такая ограниченная. Ну хоть так. А тут еще и дело врачей корячится, которое было как говорил Фирс перед бедой. Они торгуются: может, в мягкой форме как-то? Вот про транзит стали гнать. Но уместен ли тут торг?

Олег Кашин

Вообще сейчас было бы круто, если бы Путин на этом фоне отпустил украинских моряков. Путин, отпусти моряков.

Реакцию российских пропагандистов пытается предугадать ​Альфред Кох:

Скажите, а в связи с гибелью лодки АС-12 «Лошарик» уже выдвинута версия спланированной НАТО диверсии?

Согласитесь, если уж грязную нефть закачали в «Дружбу» диверсанты, то тут сам Бог велел.

Не могли же завистливые американцы долго терпеть очевидное техническое превосходство русских!

Правильно, Владимир Владимирович?

Но конспирологические версии "с другой стороны" пока не звучали: провластная часть блогосферы в основном ограничивается соболезнованиями или традиционно винит либеральную в недостатке сочувствия.

Аркадий Кайданов

Вот за что я люблю наших самых пристегнутых либералов - за недоверие даже к сигналам точного времени: власть не стала скрывать информацию о 14 моряках, погибших в Североморске.

Люди, именующие себя либералами, тут же скривились: "Что-то не верится..."

14 - конечно, приятно, но не так, чтобы прям восторг.

Кстати, возможно, я что-то пропустил, но, кажется, ни одна сволочь, начиная с меня, не выразила в ленте сочувствия семьям погибших и сожаления в связи с трагедией.

Дмитрий Аграновский

Светлая память нашим подводникам!

Увы, даже самая лучшая техника при самой правильной эксплуатации не застрахована от таких происшествий. Дно океана по уровню сложности и опасности - то же самое, что и космос.

Но и тут остается вопрос: принимаются ли какие-нибудь меры для того, чтобы погружения стали более безопасными?

Дмитрий Михайлин

Если я правильно понимаю, глубоководный спускаемый аппарат АС-12, этот самый "Лошарик" (дурацкое, кстати, название), был разработан и сделан именно после "Курска" - у нас не было таких аппаратов. Это, если я, опять же, правильно понимаю, такая маленькая подводная лодка в большой подводной лодке - "Лошарик" может спуститься на глубину 6 000 метров, а это прям дофига, там гигантское давление.

И у меня, кстати, снова вопрос, как и после пожара Суперджета - почему нельзя использовать негорючие материалы? Ведь на глубине (или высоте) несколько километров и в замкнутом пространстве именно продукты горения убивают людей. Это не автомобиль, который надо делать максимально дешевым, но из которого можно убежать.

Все эти вопросы и совпадения, конечно, никак не умаляют трагедии. Вечная память морякам и соболезнования семьям.

Записки мичмана Птичкина

На Северном флоте нет ни одного судна-спасателя подводных лодок с глубоководным водолазным комплексом.



Спустя 18 лет после гибели "Курска".



Головной спасатель подлодок проекта 21300 с ГВК-450 в основном иностранного производства передали ВМФ в декабре 2015-го. Он служит на Тихоокеанском флоте. Это единственное судно данного проекта.



Планировали построить серию из 4-6 таких спасателей.



Первое серийное судно пока не заложено.



Опытно-конструкторская работа на разработку импортозамещённого ГВК-300 не открыта.

Жертвами войны предлагает считать погибших ​Виктор Шендерович:

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ДНА

Погибшие 1 июля на атомной подводной лодке, со всей очевидностью, погибли на войне, которую Путин уже объявил миру. Это - безоценочный факт, голая констатация.

Дальше, в зависимости от идеологических и человеческих ориентиров, можно играть желваками, ужасаться, скорбеть или улюлюкать, - но для начала надо просто отдать себе отчет: это именно так. Версия о научных исследованиях дна Мирового океана не продержалась и суток.

Офицеры погибли на войне.

Когда-нибудь у Росстата, надеюсь, найдется время посчитать: во сколько человеческих жизней обошлись России путинские имперские понты, начиная с "Курска"? А чтобы понять, что это именно понты, амбиции, совершенно не обеспеченные "амуницией", - ей-богу, не надо быть военным специалистом; достаточно просто выключить телевизор и вглядеться в окрестные пейзажи.

Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить наш ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Эффективность Сколково - с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к семистам миллионам штыков, которые имеются на случай мобилизации - у Китая...

А потом спросить себя: какого хера мы растопыриваем пальцы такой кровавой ценой? Ну даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально: что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций?

Они только-только начали проходить после Суслова и Андропова! Мы только начали дышать как люди, увидели хоть что-то еще, кроме груди четвертого человека при команде "равняйсь". Но нет - снова кровь из носу, болезненный блеск в глазах и противостояние миру!

Какое противостояние, братцы, вы о чем? Насрать по периметру силы у нас есть - Грузия с Украиной не дадут соврать. Можем расхерачить Сирию, оплот высоких технологий. Но горячим-то мы себя, как в былые годы, фантазиями о сверхдержаве!

Окститесь, сограждане. У нас целые области паводком смывает, у нас рынду пожарную украли вместе с каланчой, у нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует по время Прямой линии, - какая сверхдержава?

Но про экономику все давно забыли. Сами себя загнали в вонючий угол и огрызаемся. Теперь им, параноикам, начальникам нашим, и деваться некуда: только война и осталась, мать родна! Впрочем, Путин и начинался с военного пиара - с полета на истребителе, с позирования на палубе военного корабля, в барашковой шапочке...

Начинался с "Курска", со срочно объявленных учений на непригодной технике. Со лжи и крови. Так и двинулся вперед по оси времени. Девятнадцать путинских лет нагромоздили этой лжи - горы, а уж реки крови омывают этот пейзаж почти всегда...

"Исследователь дна", злосчастный глубоководный "Лошарик" должен был в час "Ч" накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе отчет: именно за решение этой задачи отдали свои жизни четырнадцать российских офицеров.

Они отдали свои жизни - за опасную галлюцинацию. За горячечный военный бред.

Погибших жалко, но знаете - нас жалко тоже. Потому что с таким главнокомандующим гибель - вопрос времени.