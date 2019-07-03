В Ливии в результате авиаудара по лагерю мигрантов погибли 40 человек

По меньшей мере, 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в столице Ливии Триполи. Об этом сообщают представители признанного международным сообществом правительства страны. Власти Ливии обвинили в авиналёте силы самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛНА) генерала Халифа Хафтара, которые начали наступление на Триполи в апреле.

Большинство погибших, по информации ливийских властей, были мигрантами из стран Африки, которые пытались попасть в Европу. В последние годы Ливия стала для них основным перевалочным пунктом.

Представитель экстренных служб в беседе с агентством Франс пресс сказал, что одна из бомб попала прямо в ангар, где находились примерно 120 человек.

В самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" отрицают авианалёт на лагерь беженцев.

​После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году несколько вооружённых группировок пытаются установить свой контроль над территорией страны. Наиболее крупные силы сосредоточены вокруг Правительства национального согласия, сформированного при поддержке ООН, и так называемого "правительства в Тобруке", которое поддерживает Хафтар и его вооруженные формирования.

В боях за Триполи с начала апреля погибли более 500 человек, 75 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.