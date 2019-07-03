В 13 российских регионах более 1% населения заражены ВИЧ

В 13 регионах России более одного процента жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад, подготовленный Роспотребнадзором. Ещё в 35 регионах доля населения с ВИЧ составляет более 0,5 процента.



Регионом с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году стала Иркутская область, там заражены 1,8 процента населения . Ещё почти по 2 процентазаражены в Свердловской и Кемеровской областях.

В Роспотребнадзоре также отметили рост числа небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два—четыре раза. Это Североуральск, Кировоград, Тольятти, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие — всего около 30 городов.

Руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что ситуацию в 13 регионах можно характеризовать как генерализованную эпидемию — когда количество беременных женщин с ВИЧ от их общего числа среди жителей достигло 1 процента.

По словам Покровского, в России продолжают заражаться, причём в основном через гетеросексуальные контакты. Это связано с тем, что население не использует презервативы из-за их дороговизны. Кроме того, многие не понимают, что эта проблема может их коснуться напрямую, а власти между тем рапортуют, что ВИЧ в стране активно побеждается, сказал руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом .

Последний раз статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах была опубликована по итогам 2015 годам. Как подсчитал тогда РБК, количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1 процентв девяти регионах. Таким образом, за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40 процентов. При этом 70 процентов новых заболевших в 2018 году — экономически активные люди в возрасте 30–50 лет.