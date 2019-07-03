Дерипаска утверждает, что его пытался завербовать автор досье на Трампа

Российский миллиардер Олег Дерипаска, включённый в санкционный список США, в интервью американскому изданию The Hill заявил, что общался с агентами ФБР в сентябре 2016 года, ещё перед выборами президента США.

По словам Дерипаски, агенты задавали ему вопросы о возможных связях Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, с Россией. Таким образом олигарх подтверждает, что ещё до выборов американские спецслужбы начали расследование предполагаемых связей между штабом Трампа и Россией. Дерипаска в прошлом сотрудничал с Манафортом. В беседе с агентами ФБР, по его словам, он заявил, что не верит, что Манафорт каким-то образом связан с Россией.

Дерипаска также рассказал The Hill о своих контактах с ФБР в 2009–2011 годах по делу задержанного в Иране бывшего агента ФБР Роберта Левинсона. Тогда ФБР руководил будущий спецпрокурор Роберт Мюллер. Соединённые Штаты в конце концов отказались от помощи Дерипаски по этому делу.

По словам Дерипаски, в 2012 году он сотрудничал и с Кристофером Стилом, бывшим агентом британских спецслужб, впоследствии получившим известность как автор так называемого "досье на Трампа", в котором содержалось множество неподтверждённой информации о контактах будущего президента США и его окружения с Россией. Дерипаска утверждает, что Стил сотрудничал с ФБР и, в частности, занимался вербовкой российских олигархов с целью получения от них информации о российской организованной преступности и её предполагаемых связях с руководством государства, включая Владимира Путина. По словам Дерипаски, на встрече со Стилом в 2015 году тот прямо спрашивал его об "именах и конкретных делах". Дерипаска утверждает, что не знал, что Стил готовил досье на Трампа. Каких-либо подтверждений своих слов о контактах с ФБР и Стилом Олег Дерипаска не привёл.

Автором интервью является Джон Соломон, который нередко выступал с критическими замечаниями в адрес расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, а также писал о предполагаемом расследовании вмешательства в выборы президента США на Украине и об украинских связях бывшего вице-президента, возможного соперника Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена. Трамп в своём твиттере давал ссылки на предыдущие статьи Соломона.