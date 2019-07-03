Дерипаска утверждает, что его пытался завербовать автор досье на Трампа

Российский миллиардер Олег Дерипаска, включённый в санкционный список США, в интервью американскому изданию The Hill заявил, что общался с агентами ФБР в сентябре 2016 года, ещё перед выборами президента США.
По словам Дерипаски, агенты задавали ему вопросы о возможных связях Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, с Россией. Таким образом олигарх подтверждает, что ещё до выборов американские спецслужбы начали расследование предполагаемых связей между штабом Трампа и Россией. Дерипаска в прошлом сотрудничал с Манафортом. В беседе с агентами ФБР, по его словам, он заявил, что не верит, что Манафорт каким-то образом связан с Россией.
Дерипаска также рассказал The Hill о своих контактах с ФБР в 2009–2011 годах по делу задержанного в Иране бывшего агента ФБР Роберта Левинсона. Тогда ФБР руководил будущий спецпрокурор Роберт Мюллер. Соединённые Штаты в конце концов отказались от помощи Дерипаски по этому делу.
По словам Дерипаски, в 2012 году он сотрудничал и с Кристофером Стилом, бывшим агентом британских спецслужб, впоследствии получившим известность как автор так называемого "досье на Трампа", в котором содержалось множество неподтверждённой информации о контактах будущего президента США и его окружения с Россией. Дерипаска утверждает, что Стил сотрудничал с ФБР и, в частности, занимался вербовкой российских олигархов с целью получения от них информации о российской организованной преступности и её предполагаемых связях с руководством государства, включая Владимира Путина. По словам Дерипаски, на встрече со Стилом в 2015 году тот прямо спрашивал его об "именах и конкретных делах". Дерипаска утверждает, что не знал, что Стил готовил досье на Трампа. Каких-либо подтверждений своих слов о контактах с ФБР и Стилом Олег Дерипаска не привёл.
Автором интервью является Джон Соломон, который нередко выступал с критическими замечаниями в адрес расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, а также писал о предполагаемом расследовании вмешательства в выборы президента США на Украине и об украинских связях бывшего вице-президента, возможного соперника Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена. Трамп в своём твиттере давал ссылки на предыдущие статьи Соломона.
- Олег Дерипаска сейчас судится в США, требуя своего исключения из санкционного списка, куда он был включён в прошлом году на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
- В список были также включены компании "Русал" и En+, главным акционером которых был Дерипаска. После изменения структуры собственности компаний их исключили из санкционного списка, сам Дерипаска в нём остался.
- Официальное расследование российского вмешательства в выборы президента США вёл с весны 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование выявило факт вмешательства, но не нашло доказательств сговора штаба Трампа с Россией. Были осуждены несколько человек, в их числе и Манафорт, – однако за преступления, не связанные с Россией.
- Трамп настаивает на необходимости расследовать деятельность спецслужб, которые, по его мнению, незаконно следили за его кампанией. Он, в частности, утверждает, что основанием для начала слежки стало "досье Стила". Мюллер и другие официальные лица утверждают, что не опирались на это досье.
- Ранее Дерипаска не сообщал о своих контактах со Стилом и о том, что тот пытался получить у него информацию о Путине и российской преступности. В 2018 году газета New York Times писала, что спецслужбы США с 2014 до 2016 года предлагали Дерипаске стать их информатором. Имя Стила тогда не называлось.
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