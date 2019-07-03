Журналиста газеты "Черновик" оставили под арестом

Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора махачкалинской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Таким образом, журналист останется в СИЗО минимум до середины августа.

Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, с 2013 года он финансировал запрещённую в России группировку "Исламское государство". Суд по мере пресечения журналисту проходил в закрытом режиме. Подробности дела до сих пор неизвестны. Известно лишь, что Гаджиев все обвинения отрицает, а один из свидетелей по делу сообщил, что журналиста пытали.

В июне три еженедельные газеты Дагестана – "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" – вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Гаджиева. Его коллеги считают уголовное дело сфабрикованным. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов.