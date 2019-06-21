В Дагестане газеты вышли с первыми полосами в поддержку Гаджиева

В Дагестане три еженедельных газеты – "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" – в эту пятницу вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Его арестовали по делу о финансировании терроризма, которое коллеги Гаджиева считают сфабрикованным.
На первых страницах газет напечатано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Ранее аналогичную акцию провели издания "РБК", "Коммерсантъ" и "Ведомости", которые 10 июня вышли с одинаковыми первыми полосами – с фразой "Я/Мы Иван Голунов".
Редакция газеты "Черновик", которой работает Гаджиев, настаивает, что в деле отсутствуют реальные доказательства его вины. Единственный свидетель – предприниматель Кемал Тамбиев – заявил, что оговорил журналиста под пытками.
- Абдулмумин Гаджиев работал редактором в отделе "Религия" дагестанского еженедельника. По версии следствия, он с 2013 года финансировал запрещённую в России группировку "Исламское государство". Журналист эти обвинения отрицает. Освободить Гаджиева потребовал международный Комитет по защите журналистов. В организации заявили, что преследование по террористическим статьям становится всё более распространённой практикой для Северного Кавказа.
- Журналист издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня и обвинён в покушении на сбыт наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. В его защиту выступили тысячи журналистов, общественные деятели, деятели культуры. Голунова отправили под домашний арест, а 11 июня глава МВД России объявил о прекращении его уголовного преследования из-за недоказанности вины.
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