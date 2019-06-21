В Дагестане газеты вышли с первыми полосами в поддержку Гаджиева

В Дагестане три еженедельных газеты – "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" – в эту пятницу вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Его арестовали по делу о финансировании терроризма, которое коллеги Гаджиева считают сфабрикованным.

На первых страницах газет напечатано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Ранее аналогичную акцию провели издания "РБК", "Коммерсантъ" и "Ведомости", которые 10 июня вышли с одинаковыми первыми полосами – с фразой "Я/Мы Иван Голунов".

Редакция газеты "Черновик", которой работает Гаджиев, настаивает, что в деле отсутствуют реальные доказательства его вины. Единственный свидетель – предприниматель Кемал Тамбиев – заявил, что оговорил журналиста под пытками.