Подозреваемых в избиении режиссёра Галдановой задержали в Петербурге

Подозреваемых в избиении режиссёра Агнии Галдановой, которое произошло в центре Москвы, задержали в Петербурге.

Как сообщили в МВД, ими являются 26-летний житель Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. Обоих подозреваемых доставили в столицу для проведения следственных действий.

На прошлой неделе режиссёр Агния Галданова написала на своей странице в Фейсбуке, что подверглась нападению неизвестных в центре Москвы, напротив здания главного управления МВД на Петровке, 38. Девушка рассказала, что к ней подошли двое и спросили, сколько денег она возьмёт за секс. В ответ на грубый отказ, они повалили Галданову на землю и стали избивать.

По словам пострадавшей, пытаясь спастись от ударов она выбежала на проезжую часть, но ни одна машина не остановилась. После этого нападавшие выволокли её обратно на тротуар и продолжили бить. Галданова также отметила, что никто из прохожих за неё не заступился. Уходя, нападавшие сказали ей, что она "позорит нацию" и оставили лежать на асфальте.

В результате нападения врачи зафиксировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиби мягких тканей головы. "Всё, что случилось – это часть системного угнетения. Бытовые сексистские шутки про женщин и физическое насилие – звенья одной патриархальной цепи", – резюмировала Галданова.

Записью поделились тысячи пользователей Фейсбука, она собрала десятки тысяч комментариев – как со словами поддержки, так и скептических. На защиту Галдановой встало сообщество феминисток. После резонанса столичная полиция завела уголовное дело о побоях.

Сейчас режиссёр закрыла свою страницу от посторонних – копия её поста осталась на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

В среду в МВД сообщили, что уголовное дело может быть переквалифицировано на статью об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.