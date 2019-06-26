“Груз той ночи всегда со мной”. Насилие в фокусе флешмобов

“Мне было 7-8 лет, когда это произошло. Мой дядя насиловал меня на протяжении года и говорил, что это нормально. Он знал, что я ничего не понимаю и никому не расскажу”, – пишет Лена (имя изменено по просьбе героини – Р.С.) в своем Instagram.

Эту историю девушка решила рассказать в рамках флешмоба о насилии в отношении женщин #СамаНеВиновата. Его запустила жительница подмосковных Химок Дарья Агений. Она стала фигуранткой дела о причинении тяжкого вреда здоровью предполагаемого насильника. Флешмоб направлен на то, чтобы в очередной раз показать, что в насилии виноват всегда агрессор, и никто больше.

Дарью пытались изнасиловать летом 2018 года, когда она поехала в командировку в Туапсе. В первый же день вечером на нее напал мужчина. В одиннадцать-полдвенадцатого ночи Дарья возвращалась из магазина в свой хостел. По дороге она встретила пьяного местного жителя, он пытался завязать диалог и проводить девушку. Несмотря на отказы, он продолжал идти за Дарьей. “Я понимала: это как-то странно, что он идет за мной, но при этом я на 90% была уверена, что он абсолютно безобиден. Все произошло действительно неожиданно”, – рассказывает Дарья.

Идти до хостела было недалеко, нужно было только обогнуть дом. Дарья замешкалась, и тогда мужчина догнал ее, прижал к забору и схватил сзади. Дарья рассказывает, что рядом были жилые дома, она начала кричать, но никто не вышел. До этого Дарья, заметив, что мужчина ведет себя странно, вытащила из пенала складной нож для заточки карандашей. Им она и начала отмахиваться от напавшего. По словам адвоката Дарьи, скорее всего, она делала это в состоянии аффекта, поэтому ничего не помнила. Следов крови в том месте, где произошло нападение, не было, поэтому девушка решила, что слегка задела мужчину ножом или он просто испугался и ушел сам.

Около месяца я боялась мужчин

Дарья не стала подавать заявление в полицию, а спустя месяц после того, как она вернулась в Москву, её саму задержали "за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины". Ей пришлось регулярно ездить в Туапсе и доказывать, что ее действия были вынужденной самообороной и попыткой защитить себя от изнасилования.

“После того, что произошло, мне было очень сложно общаться с мужчинами. Около месяца я их боялась. Это никак не проявлялось внешне, но я понимала, что рядом с мужчинами чувствую себя некомфортно. Например, если рядом со мной в метро садился мужчина, я тут же уходила в другой конец вагона”, – рассказывает Дарья.

По ее словам, ей повезло больше, чем тем, кто все-таки столкнулся с изнасилованием, так как после таких эпизодов у девушек рушатся все привычные представления об устройстве мира. Многие из них становятся озлобленными, не могут построить отношения с мужчинами. “Я их прекрасно понимаю. Это сложно психологически и обидно, потому что мужчины составляют половину нашего общества, и если ты не будешь с ними общаться, ты себя очень сильно ограничишь. Мне повезло: я нашла парня, который меня в этой ситуации очень поддерживает. Он понимает, что я пережила и максимально грамотно строит со мной отношения”, – говорит Дарья.

Над флешмобом и кампанией против обесценивания чувств жертв насилия Дарья работает вместе с двумя подругами и молодым человеком. “Когда запускала флешмоб, я сильно нервничала. Я боялась, что будет много осуждения или что под хештегом #СамаНеВиновата люди начнут писать, что жертва сама на самом деле виновата в насилии”, – говорит Дарья.

Я буду недовольна, если с меня просто снимут обвинения

Негативных реакций со стороны пользователей Instagram действительно оказалось довольно много, однако слов поддержки приходит гораздо больше. Идея о запуске акции пришла еще зимой, однако Дарья не знала, с чего начать, и долго откладывала запуск кампании. Она рада, что решилась именно сейчас, потому что после на фоне массовой поддержки журналиста Ивана Голунова и сестер Хачатурян, у ее истории есть больший шанс получить огласку.

“Мне кажется, сейчас общество сильно влияет на исход многих событий. Это повышает мои шансы на то, что история закончится благоприятно. Однако, сейчас я понимаю, что буду очень недовольна, если история завершится тем, что с меня просто снимут обвинения. Я так загорелась этой идеей, что хочу продолжать бороться, даже если это произойдет”, – рассказывает Дарья.

Она говорит, что еще до начала флешмоба, девушки делились с ней своими историями о домогательствах или изнасилованиях, а сейчас историй стало еще больше. Одну их них под хештегом #СамаНеВиновата​ рассказала Настя. Это случилось в 2011 году, когда ей было 16 лет: в автобусе парень начал грубо прикасаться к Насте и поглаживать по бедру. Окружающие заметили это и засмеялись. По словам Насти, в тот момент ей стало очень страшно и стыдно. “А потом я еще долго прятала ноги летом, несмотря на жару”, – пишет в своем посте девушка.

Подумаешь, это происходит с каждым

Эпизодов, связанных с насилием, в ее жизни было несколько, однако только эту историю она полностью пережила. Рассказывать истории о людях, которых подписчики могут знать лично, ей все еще неловко. “Акция для меня очень важна, так как я тоже находилась в роли жертвы, причем неоднократно, а также не раз сталкивалась с виктимблеймингом. Мне кажется, когда люди слышат истории о насилии в отношении реальных людей – их знакомых, они начинают смотреть на ситуацию иначе”, – говорит Настя.

Настя уверена, что чем больше тема насилия будет обсуждаться, тем проще людям будет принять тот факт, что это может произойти с каждым. “Самое обидное – это то, что люди не готовы принимать проблему всерьез. Когда я рассказывала свою историю, мои чувства часто обесценивали. Многие отвечали: “Подумаешь, это происходит с каждым”, хотя так не должно быть”, – добавляет участница флешмоба.

Другая пользовательница Instagram, Катя, столкнулась с попыткой изнасилования, когда возвращалась с вечеринки домой, и была вынуждена защищаться от мужчины. “В итоге я получила помятые следы на теле и не вполне функционирующую руку”, – рассказывает в своем посте девушка. Катя уверена, что каждый человек является потенциальной или реальной жертвой насилия, поэтому тема должна звучать в публичном пространстве как можно чаще.

“Наш мир только выглядит развитым. На самом деле мы продолжаем жить в джунглях, где полно диких животных, действующих на инстинктах. Именно поэтому насилие все еще происходит. В этом случае можно обвинить жертву только в том, что она переоценила общество. Мы находимся в небезопасности каждый день, и никто нас не защитит от насилия, поэтому о нем нужно хотя бы говорить”, – считает Катя.

До прошлого года я была уверена, что виновата в изнасиловании

Дина оказалась на вечеринке в компании четырех взрослых мужчин, когда ей было 15. Ее позвали туда подруги. На вечеринке Дину изнасиловали. Раньше половых контактов у девушки не было, поэтому после этого эпизода строить отношения с мужчинами стало очень сложно.

“До прошлого года я была уверена, что виновата в случившемся. Я не могла построить здоровые отношения или заняться с понравившемся парнем сексом. Сейчас я осознала, что моей вины в изнасиловании не было, но груз той ночи всегда со мной”, – говорит Дина.

Директор центра "Насилию.нет" Анны Ривиной, отмечает, что тема насилия над женщиной действительно стала больше обсуждаться в публичном пространстве, а жертвы готовы более открыто делиться своими историями. “Это говорит прежде всего о том, что проблема насилия над женщиной – это не проблема конкретной женщины. Это системная проблема. В абсолютном большинстве случаев женщин заставляют оставаться с проблемой наедине, самим себя защищать, а когда они сами себя защищают, их еще пытаются в этом обвинить. Никакой поддержки и защиты для пострадавших от насилия у нас в стране нет. Получается, что эти женщины одни против всего мира”, – говорит Ривина.

Она уверена, что посвященные насилию флешмобы даже если они не получают моментального отклика, все равно постепенно меняют общество и заставляют людей посмотреть на проблему по-новому. Первая такая акция #ЯНеБоюсьСказать была запущена 2016 году украинским журналистом и общественным деятелем Анастасией Мельниченко. Под хештегом она предложила пользователям фейсбука поделиться примерами сексуального, физического или психологического насилия, с которыми они сталкивались. Флешмоб должен был помочь жертвам избавиться от чувства страха и стыда, которые они испытывают в связи с эпизодами насилия. Акция стала популярной в России, так как впервые обнажила проблему насилия и показала, что такие истории происходят практически с каждой женщиной и со многими мужчинами. Сейчас под хештегом можно найти тысячи постов мужчин и женщин, которые рассказывают о пережитом опыте.

В январе 2018 года блогер из Минска Анастaсия опубликовала пост, посвященный убийству и изнасилованию 19-летней студентки ВШЭ Татьяны Страховой. Под хэштегом #ЭтоНеПоводУбить она призвала девушек выкладывать в Instagram фотографии и рассказывать, что публикация снимков своего тела — это не призыв к насилию.

Мы живем в культуре насилия, где прав тот, кто сильный

Несмотря на то, что тема насилия начинает активно обсуждаться, далеко не каждая женщина готова публично признаться, что сталкивалась с подобным. “Мы живем в культуре насилия, где прав тот, кто сильный. Однако даже обсуждение темы может изменить ситуацию к лучшему. Таким образом мы показываем власти, что проблема насилия в отношении женщин действительно существует и нужно принять закон о криминализации побоев, а также адекватно подходить к каждому конкретному судебному решению”, – говорит Ривина.

Ривина считает, что широкое обсуждение дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, важно для признания проблемы домашнего насилия в России. Отец избивал и насиловал дочерей на протяжении нескольких лет, но полиция, несмотря на многократные обращения, предпочла не вмешиваться. Ривина надеется, что эти события могут стать прецедентом, который заставит полицейских иначе относиться к обращениям женщин о домашнем насилии.

Согласно данным МВД, около 40% всех тяжких насильственных преступлений в России совершается в семье. При этом в 93% случаев жертвами становятся женщины.