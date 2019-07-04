Путин счёл преждевременным говорить о своём уходе из политики

Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera не стал отвечать на вопрос о том, уйдёт ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве. Об этом пока рано говорить, сказал Путин и добавил, что в данный момент ему есть чем заняться в должности президента.

Расшифровка интервью, которое президент России дал накануне визита в Италию, опубликована на сайте Кремля.



Ранее Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года. Однако, по его словам, Россия — демократическая страна, а потому его преемника определят в результате голосования на выборах. В ноябре 2018 года на вопрос , как будет выглядеть страна после окончания его полномочий, Путин ответил: ."Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь".

Второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции России, избираться на третий подряд срок он не сможет.