Умерла ветеран советской и российской правозащиты Мальва Ланда

Правозащитница, диссидент, участник первого состава Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда умерла 3 июля. Об этом со ссылкой на ее сына Алексея Германова сообщил в фейсбуке режиссер Николя Милетич.

Она не дожила месяц до 101-летия.

Ланда работала геологом, потом включилась в диссидентскую деятельность. Она подписывала коллективные обращения, защищала политзаключенных, ездила к ним на свидания и в ссылку, приходила на политические суды.

Она входила в первый состав Московской Хельсинкской группы. Мальва Ланда подготовила многие документы группы, участвовала в пресс-конференциях, поддерживала связи с западными корреспондентами в Москве.

После ареста в 1977 году Александра Гинзбурга Мальва Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем основанного Александром Солженицыным Фонда помощи политзаключенным. Её дважды судили: один раз по обвинению в поджоге собственного дома, в другой – за распространение сведений, порочащих советский государственный и общественный строй. Она дважды была в ссылке – в Сибири и в Казахстане.

В марте 2010 года Ланда подписала обращение российской оппозиции "Путин должен уйти".

Она неоднократно участвовала в программах Радио Свобода.