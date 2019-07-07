Скрепы без фольклора. Фестиваль лишили госфинансирования

Русско-финский фольклорный фестиваль "Кукушка" лишился в этом году государственного финансирования с российской стороны, притом что Финляндия выделила денежный грант на приезд своих артистов в Россию. По мнению организаторов фестиваля, это "несправедливость, способная навредить отношениям двух стран в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений". Они надеются собрать средства на проведение фестиваля в сокращенном формате посредством краудфандинга.

Фестиваль "Кукушка" был назван в честь фильма 2002 года, сюжет которого разворачивается вокруг сложностей во взаимоотношениях финского снайпера и капитана Советской армии во время Второй мировой войны. Фестиваль проходит в Выборге с 2016 года. Изначально он проводился только на деньги, выделенные финской стороной, в 2017 году фестиваль расширился, получив материальную поддержку от Министерства культуры Российской Федерации. В 2018 году мероприятие профинансировал российский Фонд президентских грантов. Однако в этом году финансовой поддержки с российской стороны добиться не получилось, притом что финны, как и раньше, выделили средства на приезд своих артистов. Организаторы считают это по меньшей мере странным на фоне неумолкающей со стороны российских чиновников риторики о патриотизме и поддержке национальной культуры, а также в преддверии 100-летия установления российско-финских дипломатических отношений.

Продюсер "Кукушки" Павел Коротков в интервью Радио Свобода рассказал о задачах фестиваля и его материальных трудностях:

Что, как не фольклор, является историческим достоянием народа, его лицом?

– В заявке на грант мы просили 2 миллиона 300 тысяч рублей. По фестивальным меркам это смешные деньги. Планировался трехдневный полноформатный фестиваль, в том числе с научными и художественными площадками, театральными постановками. То есть это не какой-то гала-концерт с развлекательной программой, а полноценный фестиваль русской и финской культуры, на который постоянно приезжают высокие чиновники из Финляндии. В прошлом году, к примеру, у нас гостила жена финского премьер-министра. И как так произошло, что в России фестиваль подобного значения и уровня международного общения просто бросили на дороге, мне непонятно.

– Сейчас на краудфандинговых платформах вы собираете значительно меньшую сумму, чем рассчитывали получить в качестве государственного финансирования. Получается фестиваль пройдет в сокращенном формате?

– Да, это будет больше похоже на тот пилотный формат, в котором мы дебютировали в 2016 году. Мы планируем провести концерт в Доме культуры 50-летия Октябрьской революции в течение одного дня, у нас не будет возможности сделать ни научные лекции, которые мы делали все это время, ни провести дискуссионный клуб по национальной культуре, ни сделать полноформатную выставку художников. Не все музыкальные коллективы смогут приехать. Программа сужается больше чем наполовину. И мы просто хотим спросить у Министерства культуры: ему не нужные такие фестивали? Или слишком низка цена, которую мы просим на наше мероприятие, которое абсолютно прозрачно и подотчетно, потому что идет на международном уровне? Заявляют патриотические лозунги, говорят о скрепах на уровне страны, но что, как не фольклор, является историческим достоянием народа, его лицом? К тому же у нашего проекта есть очень четкая цель – выровнять ситуацию в приграничном городе. А Финляндия – это очень значимый для России регион, был и остается. Мы имеем и туристическое предназначение, но, на самом деле, конечно, главная задача – это найти точки соприкосновения между народами: без границ, без условностей в течение нескольких дней быть частью одного большого проекта.

​– Получается, государство все время говорит о патриотизме, духовности и национальной культуре, но это далеко от реальности?

– Я думаю, что это какая-то системная ошибка, которая всё еще может быть исправлена. Не знаю, существуют ли финансовые проблемы. Есть фестивали, через которые уходят огромные финансовые ресурсы, но посещаемость которых крайне низка. Я считаю, что нужно развивать национальную культуру, чтобы она была лицом России, особенно в приграничье, где есть о чем поговорить народам. Надо общаться языком культуры, языком музыки, а не языком нажима или изоляции, – считает Павел Коротков.

Один из идеологов фестиваля, глава Российского фольклорного союза, известный музыкант Сергей Старостин надеется, что "Кукушка" выживет, но особо не рассчитывает на государственную поддержку в будущем:

– Мы постоянно находимся в контакте с Финским фольклорным союзом, эти связи мы не бросаем, нам это интересно. В какой степени это интересно российскому государству, мне неведомо. Может быть, есть какая-то ревность, что не наверху затеяли эту историю, а какие-то люди снизу. Я не готов судить, потому что не знаю причин отказа в финансировании, они не сообщаются, нас просто нет в списках получателей грантов. Мы всегда в состоянии напряженного ожидания, будут ли у нас деньги. Наверное, надо переходить к другим формам взаимодействия, уходить от этой дотационной государственной истории и находить надежных партнеров на будущее, например, в бизнесе.

– Получается, государство – не очень надежный партнер?

– В этом смысле да, потому что гранты – это лотерея. Не факт, что вы подадите заявку – и получите деньги. Это всегда очень большой риск. Либо нужно иметь своих людей, которые свободно входят в министерство, стучат кулаком по столу и говорят: "Нет, этот фестиваль должен финансироваться!" Мы можем уповать сейчас только на граждан, которые сочувствуют этой истории, и если мы сможем собрать деньги, чтобы хотя бы оплатить проживание и питание артистов, всё остальное по дружеской части нам предоставят: люди могут и аппаратурой порулить бесплатно, и еще какие-то волонтерские вещи сделать безвозмездно, и выступить бесплатно. Из этих человеческих пожертвований всё и складывается. Если государство не хочет в этом участвовать, это его выбор, – говорит Сергей Старостин.

В поддержку фестиваля выступили многие российские и финские фолк-музыканты. Среди них и лидер популярной фолк-группы "Отава Ё" Алексей Белкин. В интервью Радио Свобода он рассказал о своем отношении к тому, что "Кукушка" лишилась государственного финансирования:

Что, они богаче нас, что ли? Нет. Просто у них приоритеты правильно расставлены

– Мы участвуем в достаточно большом количестве фестивалей, и я вам скажу честно, что в России фестивалей, за которые не стыдно, где интересная программа, где распил бюджета не самое главное, по пальцам одной руки можно перечесть. Мы часто бываем в Европе, за границей, много играем там на фестивалях, а их там сотни, и почти все они прекрасного, высокого культурного уровня. И народ туда ходит не потому, что там бесплатный вход, нет, они платят денежки, потому что им это интересно. Говорят, что фольклор устарел, – это вранье. Фольклор у нас не звучит ни по телевидению, ни по радио. Говорят, что плохо продается, – тоже вранье. Но я не верю, честно говоря, что у нас сейчас пойдет хайп, и этот бедный фестиваль "Кукушка" отстоят. Но очень показательно, что финны со своей стороны всегда оплачивали участие своих музыкантов в нем. И там участвуют финские музыканты высшего порядка. Например, группа Värttinä, которая два года назад получила приз за вклад в мировую культуру на одной из крутейших международных этнических выставок WOMEX. И вот они принимают участие в заштатном, извиняюсь, фестивальчике "Кукушка", и их государство, зная, насколько это важно и ценно, оплачивает это участие, привозит их, платит им гонорар и так далее. Маленькая Финляндия – что, они богаче нас, что ли? Нет. Просто у них приоритеты правильно расставлены, и люди, которые принимают решения, не только своим карманом руководствуются, но и глядя вперед на то, что происходит в мире. Нельзя людей оставлять без культуры. Потому что если мы их оставляем без культуры, то потом их дети начинают материться, вести себя неподобающе, в 13 лет беременеть и прочее. Вот вам будут результаты такие. Хотите этого – продолжайте в том же духе, ­– негодует Алексей Белкин.

На момент публикации Радио Свобода не удалось получить оперативный комментарий от Министерства культуры Российской Федерации о причинах отказа в финансировании фестиваля "Кукушка".