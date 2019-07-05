Пластиковый кошмар. Сколько мусора попадает в Черное и Азовское моря

Экологическая организация Greenpeace в России подготовила доклад о загрязнении побережий Черного и Азовского морей пластиковым мусором. В его основу легли данные, собранные во время экспедиции защитников природы к двум морям в ноябре 2018 года. Они впечатляют: на восьми стометровых участках пляжей были обнаружены 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны. Большая часть найденных отходов – это одноразовые пластиковые товары и упаковка. Они разлагаются более сотни лет, наносят серьезный ущерб окружающей среде, вредят морским животным и птицам.

Пластиковые отходы – проблема общая. По данным экологов, ​в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 миллионов тонн. А в 2014 году на поверхности океана находилось почти 270 тонн пластика. Общее количество отдельных частей отходов из пластмассы превышает пять триллионов. Пластиковые изделия составляют 85 процентов всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий – одноразовые.

С 2021 года в странах ЕС запретят производство и продажу на его их территориях одноразовых изделий из пластика. Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.

Новый закон также содержит требования к странам Евросоюза ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы. Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.

Российские власти пока только обещают рассмотреть возможность принятия подобного закона. В конце марта 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил рассмотрение вопроса об отказе от одноразовой пластиковой посуды на законодательном уровне, "иначе это не отрегулировать". Он подчеркнул, что производство пластиковых предметов может являться выгодным бизнесом, однако это "вредит природе" . В мае 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Но никаких конкретных действий в этом направлении власти пока не предпринимают.

Пока же российские экологи пытаются оценить масштабы пластиковых отходов, попадающих в моря. Говорит эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace в России Александр Иванников:

Это пластиковые бутылки, пакеты, упаковка от еды, одноразовая посуда, влажные салфетки, трубочки

– В ноябре прошлого года мы совершили экспедицию на берега Черного и Азовского морей, где провели такой аудит пластиковых отходов, которые находили, – рассказывает Александр. – Целью было определить морфологию, то есть состав тех самых пластиковых отходов, которые являются основным загрязнителем акватории и прибрежных территорий. Нам нужно было понять, из чего состоят эти пластиковые отходы, какая у них основа, а также определить основные источники их появления. Доля одноразовых пластиковых товаров оказалась очень высокой: для Черного моря это около 70 процентов всего пластика, для Азовского побережья это вообще составило 90 процентов. Это пластиковые бутылки, пакеты, упаковка от еды, всевозможная одноразовая посуда, влажные салфетки, трубочки. Это тот самый перечень, который выводится из оборота в прогрессивных странах, – говорит Александр.

По его словам, пластиковый мусор в Черное и Азовское моря попадает, в основном, по вине местных жителей и туристов. Но не только:

Очень много отходов турецкого происхождения, из Грузии, Украины – эта проблема не имеет границ

– Есть отходы, которые через трансграничное перемещение попадают на российские берега из зарубежных, сопредельных стран. Очень много было найдено отходов турецкого происхождения, что-то из Грузии, из Украины. Можно предположить, что аналогичная ситуация и на берегах тех стран, куда также попадает российский мусор. То есть получается, что эта проблема не имеет границ. Безусловно, определенный след оставляют и военные корабли. Мы видели упаковку от воды, например, которая используется именно на кораблях. Есть определенная доля морского мусора с кораблей – всевозможные сети, канаты, отходы рыболовства. Эти отходы опасны.

Кусочки пластика размером от 2,5 сантиметров до нескольких микрон очень легко мигрируют по пищевым цепям и оказывают негативное физиологическое воздействие на животных. Огромное количество примеров, когда дельфины, киты по всему миру погибают, и в их желудках находят пластик в огромном количестве. Но пластик содержит в себе так называемые пластификаторы, добавки, красители, и это могут быть уже токсичные, канцерогенные вещества, которые также мигрируют в окружающей среде и наносят ущерб биоразнообразию, – говорит Александр Иванников.

Одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. Морские обитатели, птицы часто становятся его жертвами, принимая фрагменты пластика за еду или запутываясь в нем. По данным британского правительства, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц. Об этом не понаслышке знают российские экологи, живущие на побережье Черного моря. О том, как пластиковые отходы загрязняют акваторию Сочи, говорит экоактивист Ольга Носковец:

Ситуация становится хуже с каждым годом – количество потребителей растет. Культурный уровень людей надо повышать

– Ситуация с пластиковым мусором в Сочи становится только хуже с каждым годом, –рассказывает она. – Количество потребителей с каждым годом возрастает. После штормов на берегу мы видим большое количество пластика и разных побочных продуктов со строек. Загрязняется не только море, но и поймы рек. Это мусор, который люди бросают в море и оставляют на земле. В Черное море впадает большое количество рек. Вдоль них идут большие стройки, очень много заведений общественного питания, пикниковых зон. Не все из них убираются. Есть и дикие места. Есть места, где просто сваливается мусор. Когда идут обильные осадки, это все смывается в море.

Потом уже штормами все это выносится на берег или остается в морской акватории. Мы периодически слышим от Минприроды, что они хотят наложить запрет на использование одноразовой пластиковой посуды. Мне кажется, что надо принимать какие-то решения на местном уровне, ограничить продажу одноразовой посуды. Или обязать владельцев точек, где продают продукты на разлив и развес, переходить на бумажную одноразовую посуду. Опять же, надо повышать культурный уровень людей, – полагает экоактивист из Сочи Ольга Носковец.

С ней согласен эколог из Туапсе Евгений Витишко:

Граница пляжа закончилась – начинаются свалки

– Туапсинский район является курортным местом, и для нас тема пластиковых отходов и мусора очень актуальна, – говорит Евгений. – Как в Сочи, так и в Туапсе, и в Геленджике под организацию пляжей используют только часть территории. То есть этот мусор собирается только в тех зонах, где конкретно находятся отдыхающие. Граница пляжа закончилась – начинаются свалки. Чаще всего там и пищевые отходы, и пластиковые, и все какие не лень. И в большинстве случаев их никто не убирает. Иногда убирают местные жители, иногда мы проводим уборку совместно с администрацией. Этот мусор очень долго разлагается и пагубно влияет на состояние экосистемы Черного моря, от него может происходить все что угодно. При его нагревании выделяются различные вредные вещества, которые негативно влияют и на дельфинов, и на и так небогатый растительный и животный мир Черного моря.

Как решить проблему? Думаю, начать можно и нужно с себя. Я, например, приучаю себя не покупать воду в пластиковых бутылках, а пользуюсь многоразовой алюминиевой бутылкой. Или можно пользоваться разлагаемыми бумажными стаканчиками, а не пластиковыми. Это все можно сделать, это не тяжело, это выгодно экономически и имеет смысл. Раз мы об этом задумались, рано или поздно мы к этому придем, – уверен эколог Евгений Витишко.

Greenpeace призывает правительство России разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и утвердить перечень одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России, говорит Александр Иванников:

– Работа в этом направлении ведется. Но тут нужна, конечно, более активная позиция профильных федеральных ведомств, таких как Министерство природных ресурсов, Министерство промышленности и торговли и других. Что касается потребителей – россиянам нужно более ответственно подходить к выбору товаров, тары и упаковки, отдавать предпочтение тем, которые продаются в многоразовой упаковке, и искать многоразовые альтернативы одноразовому пластику. Производители и ретейлеры должны создавать для своих покупателей удобную систему пользования собственной многоразовой тарой, а также предлагать клиентам многоразовые альтернативы одноразовым предметам, – говорит эколог.

Именно эти меры, по его мнению, помогут, в том числе, преодолеть многолетний мусорный кризис, в котором находится Россия.