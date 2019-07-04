Baza: Сечин строит замок в Барвихе за 18 миллиардов рублей

Интернет-проект "База" опубликовал расследование о строительстве замка главы "Роснефти" Игоря Сечина в подмосковном посёлке Барвиха, согласно которому общая стоимость работ не ниже 18 миллиардов рублей.

Журналисты отмечают, что на те деньги, которые потратит Сечин на замок, в течение года живёт весь Алтайский край и Республика Адыгея. При этом если исходить из годовой зарплаты главы "Роснефти", которая в 2016-м году составляла 800 миллионов рублей, на стройку он должен был копить почти 23 года.

Расследование удалось сделать благодаря внедрённому в бригаду строителей сотруднику "Базы", который поработал на объекте несколько месяцев. По его рассказам, на территории почти в восемь гектаров Сечин строит сразу три дома: хозяйский, в котором три надземных и два подземных этажа высотой 6 и 12 метров соответственно, гостевой, у которого одним подземным этажом меньше, и для охраны и прислуги. Их общая площадь составит почти 25 тысяч квадратных метров. Хозяйский дом будет оборудован лифтами.

При этом между своим и гостевым домами Сечин строит подземный тоннель, который соединит два здания. Его длина – около 40 метров, ширина – 6 метров. По задумке главы "Роснефти", в тоннеле должны разъехаться два встречных автомобиля.

В то же время наверху, на территории участка, Сечин планирует возвести насыпную гору, с которой будет стекать ручей в специально вырытое озеро.

По данным "Базы", планировкой будущего замка занималось архитектурного бюро "Метрополис", которое ранее проектировало объекты для "Сколково", офис штаб-квартиры Siemens, жилые и общественные здания на территории ЗИЛа и плавательный бассейн в Лужниках. Представители бюро не ответили на запрос журналистов.

В то же время кто застройщик объекта – неизвестно. Сотрудник "Базы", который работал на строительстве, говорит, что в бригаде ходили слухи о том, что застройщик и вовсе возводит замок в подарок Сечину за какие-то услуги с его стороны.

Кроме рассказа участника стройки, "База" опубликовала её фотографии и видео, снятое с квадрокоптера. Расследователям также удалось добыть и подробный план замка – несмотря на то, что объект охраняют сотрудники Росгвардии, досматривающие каждого, кто заходит на его территорию. Отмечается, что на стройку запрещено проносить телефоны и любые устройства с камерой или микрофоном. В случае обнаружения таких устройств, "росгвардейцы" стирают с них всю информацию, а владельца немедленно увольняют. При этом когда на объект приезжает сам Сечин, то всем строителям устраивают выходной или короткий день. "Никто его видеть не должен", – объясняет сотрудник "Базы", внедрённый в строительную бригаду.

Отдельно отмечается, что замок глава "Роснефти" строит на территории бывшего дома его бывшей второй жены – Ольги Рожковой. По данным журналистов, несколько лет назад Сечин подарил ей участок с недвижимостью в Барвихе, однако после развода снёс дом до основания.

Сам участок, согласно Росреестру, записан на Российскую Федерацию. "База" напоминает, что с недавних пор Росреестр может не указывать настоящего владельца земли, если это нарушает закон о персональных данных. Таким образом данные о владении землями и домами скрывали сыновья генпрокурора Игоря Чайки, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и предполагаемые заказчики "дела Ивана Голунова" полковник ФСБ Марат Медоев и генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев, пишет "База".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на вопрос расследователей, кому принадлежит участок в Барвихе и действительно ли Сечин является заказчиком строительства, ответил в письменной форме, что "вопросы, связанные с личной жизнью и личным имуществом Сечина И.И., не относятся к компетенции пресс-службы", а "неприкосновенность личной жизни защищена законом".